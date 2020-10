Chiquis Rivera denuncia que le ofrecieron comprar las fotos de sus besos con “Mr. Tempo”

El escándalo en el que está envuelta sin querer Chiquis Rivera parece seguir encendiendo la hoguera. Pues en medio de las manifestaciones de apoyo de unos y las duras críticas y ataques de otros hacia la cantante, a raíz de las imágenes que mostró el programa de televisión Suelta la sopa, en las que la intérprete fue captada besándose con el empresario de restaurantes Jorge Cueva, conocido como Mr. Tempo, siguen apreciendo nuevas revelaciones.

Esta vez la cantante denunció que le ofrecieron pagar por las comprometedoras imágenes junto al que parecería ser su nuevo amor, pero ella se negó a comprarlas.

Así lo comentó Chiquis en su cuenta de Twitter, generando la furia de muchos seguidores que consideran abusivo, no solamente que la prensa se involucre en la vida privada de la cantante sino que haya habido un intento de provecho económico con dichas imágenes.

Gracias a Dios tengo los suficientes ovarios para lidiar con las adversidades, ataques y las críticas. Mucha gente no puede, pero yo con Dios lo puedo todo! Again, #ElQueNadaDebeNadaTeme #ConDiosTodoSinElNada — CHIQUIS (@Chiquis626) October 20, 2020

“Me dieron la opción de comprar las fotos, pero dije que no. ¿Para qué? A mi me enseñaron a afrontar las cosas de frente. El que nada debe, nada teme”, dijo la hija de la fallecida Jenni Rivera en su cuenta de Twitter.

Me dieron la opción de comprar las fotos, pero dije que no. Para que? A mi me enseñaron afrontar las cosas de frente. El que nada debe, nada teme. — CHIQUIS (@Chiquis626) October 20, 2020

“Ahora no hay de otra… tenemos que echarle pa adelante con fe… el plan de Dios es perfecto, y lo tiene que pasar, va pasar”, agregó Chiquis en la red social, mencionando que sentía que algo así pasaría. “Obvio, que esto no es lo que quería, ni esperaba… pero estas son las consecuencias de no hacerle caso a mi sexto sentido”.

Y sobre las acusaciones de que le estaría siendo infiel a su esposo Lorenzo Méndez desde antes de anunciar su separación del cantante el mes pasado, la artista insistió en que nunca hizo nada incorrecto y aunque admitió que toda esta situación la tiene muy “dolida”, sacó su garra y dijo que tiene la suficiente fortaleza para salir avante.

“Gracias a Dios tengo los suficientes ovarios para lidiar con las adversidades, ataques y las críticas. Mucha gente no puede, pero yo con Dios lo puedo todo! Again, #ElQueNadaDebeNadaTeme #ConDiosTodoSinElNada”, advirtió la hija de la Diva de la banda.

Y aunque admitió que guarda una amistad con Mr. Tempo hace cuatro años y dijo que están pasando cosas entre ellos que no estaban planeadas que sucedieran, dejó en claro en que el empresario no es su novio.

Obvio, que esto no es lo que quería, ni esperaba… pero estas son las consecuencias de no hacerle caso a mi sexto sentido. — CHIQUIS (@Chiquis626) October 20, 2020

“No hay relación todavía, nos estamos conociendo”, le dijo Chiquis a varios reporteros en el aeropuerto de la capital mexicana, tras dejar la ciudad para dirigirse a Los Ángeles.

