Chiquis Rivera se defiende tras ser captada besando a nuevo galán: ¿Fue infiel a Lorenzo Méndez?

Tremendo escándalo se ha formado alrededor de Chiquis Rivera, luego de que el programa de televisión Suelta la sopa captara a la cantante besándose con el empresario Jorge Cueva, más conocido como “Mr.Tempo”, en un hotel en México, solo cuatro semanas después de haber anunciado la separación de su esposo, Lorenzo Méndez.

Aunque algunos fieles seguidores de la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera le han manifestado su apoyo, por estar dándose una nueva oportunidad en el amor, otros cibernautas no paran de atacarla, asegurando que esperó muy poco para andar con otro galán. Los más feroces la están acusando de presunta infidelidad, ya que la artista y su nuevo “novio” se conocen desde hace varios años.

Y ante la polémica suscitada, y queriendo limpiar su nombre, Chiquis enfrentó el escándalo y habló sobre el hombre que la tiene suspirando de amor, como lo mostró también Suelta la sopa.

“Yo tengo ya casi 4 años conociendo a Jorge, ya hemos hablado de mucho tiempo, y pues ya (tenemos) una semana platicando ya de negocios. No había planes también de esto, pero yo sé que le gusto, me lo dijo de frente pero él sabe que estoy en un proceso y respeta eso, y nos estamos dando tiempo al tiempo”, dijo la cantante, en su afán por mostrar que por ahora entre ellos no hay nada formal, y que están en planes de negocios, aunque las imágenes de Suelta la sopa mostraron algo distinto.

“La verdad es que ahorita estamos enfocados en dos proyectos muy grandes que estamos haciendo juntos, es para ayudar a la comunidad, y la verdad me encantó (el proyecto) y yo pues, súper feliz de que crea en mí y yo en su visión… así que no sé que decirles”, agregó la intérprete.

Acto seguido, y en medio de lágrimas, la sobrina de Lupillo Rivera aseguró que mientras estuvo conviviendo con Lorenzo Méndez, de quien anunció su separación el pasado 17 de septiembre tras cuatro años de conocerse, jamás le faltó y se portó como una mujer fiel.

“Quiero aclarar una cosa: quiero hablar con ustedes, que no fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe. Lorenzo lo sabe, él sabe las razones de nuestra separación. Yo por respeto a su madre y a su hija y a Lorenzo, no he hablado de los detalles”, dijo Chiquis, sin revelar más información sobre por qué puso fin a su matrimonio, tras más de un año de casada con altibajos.

Chiquis insistió en que le duele mucho ver como en redes sociales la están pintando como una mujer infiel y pidió que no la juzguen erróneamente.



“Estoy muy dolida, pero estoy fuerte. Siempre voy a dar la cara, pero me duele que quieran voltear las cosas, eso está muy mal, y por eso estoy aquí, porque no se vale que quieran voltear las cosas y decir que yo fui una infiel, porque eso no es cierto, y él (Lorenzo) lo sabe”, agregó Chiquis, insinuando que su ex se ha ido en su contra. “Le digo que por favor me respete, porque fui muy buena esposa, muy buena esposa y él lo sabe”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram