Escucha la voz real de Chiquis Rivera cantando: [VIDEO]

Chiquis Rivera ha sabido ganarse un lugar de lujo en el mundo de la música regional mexicana, no solo por ser hija de la fallecida Jenni Rivera, sino por su talento,y su melodiosa y potente voz.

Y si alguien alguna vez se ha preguntado qué tan excepcional es la voz de Chiquis Rivera, o si lo que se escucha en conciertos y en discos es realmente talento puro o es en parte, el resultado de ayudaditas extra, la propia Chiquis respondió con la mejor de las pruebas.

La intérprete colgó en su cuenta de Instagram un par de videos, en los que no le teme en lo absoluto a cantar a capela, y la verdad es que se lleva un 100 perfecto y muchos elogios.

Chiquis colgó en su Instagram un video captado en la cocina de su casa, interpretando su nuevo tema musical, que ya está siendo exito total, y allí dejó a más de uno con la boca abierta y los oídos vibrando.

“Canten conmigo siguiendo la letra de mi nuevo sencillo “Quiero Amanecer Con Alguien” en @AppleMusic 🎶🤍 (Link En Bio) #AppleMusic #QuieroAmanecerConAlguien #Musica”, fue el comentario con el que la cantante acompañó su video, donde de paso le hizo publicidad a Apple Music.

En un video previo, Chiquis Rivera mostró tambien su talento natural y tras cantar a capela la canción “Vas a volver”, nuevamente se llevó los aplausos.

“Music Monday! 🎤🎶 Boss Bees!!!?!?!! Cómo se llama esta canción y en cual disco viene?? Comenten!!! 👇🏻”, dijo la hija de la fallecida Diva de la Banda.

Los comentarios no se hicieron esperar y de inmediato la red social de Chiquis se llenó con todo tipo de elogios de sus fieles seguidores, quienes agradecieron el regalo dado por la intérprete con semejantes probaditas de su talento, desde la privacidad de su hogar.

“Cantas bien chingon😍😍😍”, “Ya cantas muy lindo👏👏👏👏👏”, “Te amo con todo mi corazón my Janney ❤️😍” y “Te la rifaste my love con esta canción😍❤️ Im so proud of you!!”, fueron algunos de los comentarios compartidos por los Chiquis-lovers.

“Tan hermosa mi reina como siempre🥰❤️”, “Sin duda eres bien bonita” y “Te amoooooooooooo😫❤️”, agregaron otros seguidores.

Los videos a capela de Chiquis Rivera fueron tan exitosos, que en solo un par de horas, superaron las 100 mil vistas.

Dinos qué te parece la voz original de Chiquis Rivera y cuéntanos que tema te gustó más.