¿Chiquis Rivera está triste?: ¿Qué siente en estos momentos?

Chiquis Rivera tuvo un 2020 lleno de altibajos en su vida emocional, que fácilmente puede compararse con una montaña rusa. La cantante no solamente enfrentó los padecimientos del COVID-19, tras contagiarse, sino que su vida amorosa fue tema de conversación, tras la separación inicial de su esposo, Lorenzo Méndez, su posterior reconciliación y su anuncio formal de divorcio, al igual que el escándalo suscitado por aquel beso que todo el mundo vio con Mister Tempo.

Y aunque este 2021 la hija de la fallecida Jenni Rivera ha tratado de mostrar una imagen llena de positivismo, con publicaciones constantes en las que defiende la importancia de aceptarse tal y como es y de presumir su belleza y actitud guerrera, sus fieles seguidores no entienden realmente cómo se está sintiendo Chiquis en su etapa de mujer soltera.

Los fans más leales de la intérprete, aun no pierden las esperanzas de que pronto la cantante confirme que volvió a darse una oportunidad en el amor con su todavía esposo, pero lo cierto es que en las últimas semanas no ha habido luces que apunten a que las cosas entre ella y Lorenzo Méndez van por ese camino.

Only God knows what I feel. ONLY, God understands.

— CHIQUIS (@Chiquis626) January 27, 2021