Chiquis Rivera habla de su más grande error en la vida: ¿Qué lección aprendió?

Chiquis Rivera siempre ha sido un libro abierto con sus fans a la hora de hablar de su vida privada y personal, que ha compartido a través de sus reality shows y sus propias comunicaciones directas con su público en redes sociales.

Y esta vez, cuando acaba de lanzar al mercado su libro “Invencible”, donde narra detalles de su vida que muchos desconocían y explica otros que han salido a la luz, abordó el que ha sido su gran error en la vida.

Chiquis se sinceró en una entrevista con el diario La Opinión, de Los Ángeles, y allí reconoció la que ha sido su mayor equivocación, que dijo no está dispuesta a cometer nunca más.





Chiquis lanza Invencible. En exclusiva: rechazo, desilusión y tormentosa relación con Lorenzo Méndez Chiquis Rivera lanza su tercer libro 'Invencible', la entrevistamos en exclusiva y nos confiesa cómo terminó en una depresión y cómo rearmó sus pedazos para volver a quererse y levantarse. 2022-02-08T11:21:23Z

“Por mucho tiempo sí sentía, me hacían sentir: ‘esta es la carrera que elegiste’, ni modo. Pero he aprendido que también yo soy un ser humano, que sí me merezco guardarme ciertas cosas. Ahora hago lo posible de no cometer los mismos errores. Yo sé a dónde puedo ir y donde no debo para estar un poco más tranquila. No necesariamente tengo que compartir todo”, dijo la cantante, reconociendo que el error de hablar abiertamente de todo ya es asunto del pasado.

“Voy a compartir lo que yo quiera, lo que yo quiera que las personas vean, yo también soy mujer y me merezco eso. Por mucho tiempo no me sentía así”, acotó Chiquis, agregando estar dispuesta a no oír a quienes le dicen que no podrá cambiar eso.

“Creo que va a tomar un poco de tiempo, me dicen: “¿Cómo quieres mantenerte o mantener tu relación tan privada si antes eras lo puesto?”, ¡Precisamente por eso! porque aprendí la lección”, advirtió la exesposa de Lorenzo Méndez.

La sobrina de Lupillo Rivera reveló que para poder terminar su libro debió tomarse más de tres años, en los que debió revivir momentos dolorosos en su vida, pero se siente feliz con el resultado, pues fue un acto de liberación.

“Sí ya me siento capaz, realizada, me siento mujer. Fue necesario pasar por ciertas cosas para poder llegar a este punto. Este libro empieza por donde terminó ‘Perdón’, mi primer libro, y lo que ha pasado en estos 7 años, yo soy una figura pública, a través de mis redes sociales, de mi música, he compartido mucho de mí, de mi vida, pero también creo que esta es una forma de explicar las cosas con más detalle”, aseveró la cantante en la entrevista con La Opinión.

“Quiero a través de mis experiencias ayudar al prójimo, siento que más que nada es mi misión. Sí me siento diferente, me siento capaz, y ahora sí me siento como que tengo los ovarios aquí en la mano”, concluyó la estrella de la música, insistiendo en que desea usar su experiencia para ayudar a quienes la siguen.