¿Imitó Chiquis a Jenni Rivera en su nuevo video?

Chiquis Rivera acaba de estrenar su nuevo sencillo “Quiero amanecer con alguien”, canción que en 1989 fue un éxito total interpretado por la cantante Daniela Romo. En esta ocasión Chiquis le puso su propio estilo, pero siguiendo la misma línea romántica, y lo lanzó con bombos y platinos, video incluído.

Para sorpresa de sus seguidores y de quienes también siguieron la carrera musical de su madre, la fallecida Jenni Rivera, encontraron muchas similitudes entre el look de Chiquis y el que mostró en algunas ocasiones la diva de la música nortina.

Vestida sensualmente de blanco, con el cabello suelto y con ondas, así es el look con el que Chiquis se luce en su nuevo video, una apariencia muy similar tanto esteticamente como en su actitud, al mostrado por su madre para el lanzamiento de su álbum Jenni.

“Gracias a todas las personas que pusieron su granito de arena para ser esto posible. “Quiero Amanecer Con Alguien””, escribió la artista al subir a su cuenta de Instagram el video de su tan esperado nuevo sencillo.

Mira el video de “Quiero amanecer con alguien”





Chiquis – Quiero Amanecer Con Alguien

Chiquis Rivera nunca ha ocultado la inmensa admiración que sentía por su madre. En recientes declaraciones realizadas en su podcast Chiquis and Chill, relató que por años ella fue la mano derecha de Jenni Rivera.

“Dejé de lado mis planes de estudiar después de la secundaria, porque mi madre me dijo que me necesitaba. Hice todo tipo de trabajaos para ella, desde peinados hasta ser sus asistente personal (…) Yo fui a la universidad de Jenni Rivera, ella me enseño todo lo que se, fue la mejor profesora”, recalcó.

Parta muchos, las similitudes que muestra en su nuevo video Chiquis son un verdadero tributo a su fallecida madre, quien inspiró a muchas mujeres a vivir y disfrutar de su sensualidad.

Lo cierto es que el nuevo video encantó a los seguidores de la artista, quienes se mostraron orgullosos de sus logros y espíritu de superación.

“¡Mucho éxito Mi Chiquis!! te admiro por ser una mujer chingona que lucha por lo que le gusta, no me aguanto por poder conocerte en persona”, “Será otro éxito. Más bien Chiquis, digan lo que digan no te rajas, eres luchona y con ovários como decía nuestra diva”, “El sentimiento en la interpretación me erizó la piel. El lugar que se está ganando en la industria lo tiene bien merecido”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.





Play-N-Skillz, Thalia, Becky G, Chiquis – Baila Así (Official Video)

La carrera de Chiquis no para. Recientemente debutó con un secillo en compañía de Thalía Y Becky G con el tema “Baila Así”. Como si no bastara con esto está próxima a lanzar su nuevo libro titulado “Invencible”, donde promete relatar pasajes de su vida que nunca había hecho públicos.