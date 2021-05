Chiquis Rivera confiesa que se hará una cirugía estética: ¿Qué se operará?

Chiquis Rivera siempre está dando de qué hablar, pero al mismo tiempo es una de las famosas que más se sincera con sus fieles seguidores.

Y esta vez, la cantante confesó públicamente que visitará en quirófano en las próximas semanas para hacerse un retoquito.

La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera hizo su confesión, tras callar unos rumores iniciales de fans en redes que afirmaban que la cantante se habría hecho una presunta cirugía para lucir más esbelta.

La exesposa de Lorenzo Méndez se refirió a los comentarios, sucitados hace apenas unos días, cuando compartió una fotografía en la que enseñó su cinturita, lo que muchos tomaron como resultado de alguna lipoescultura.

La cantante dijo que no se ha hecho por ahora ninguna de las cirugías que mencionaron sus fans, pero reveló que se fue hasta la ciudad de Tijuana a visitar a un médico de confianza porque sí se hará un retoquito en el quirófano.

“… Ahorita están diciendo que porque me vieron, me tomé una foto con un doctor en Tijuana el viernes, que me hice algo, que hice cirugía… O sea, yo no entiendo… Yo soy el tipo de mujer que se siente muy segura con quién soy. No tengo por qué fingir, ni nada eso…”, comenzó diciendo la intérprete, sin que sus seguidores se imaginaran que venía la revelación.

“A la gente que vio esa foto con el doctor no fue porque me hice una lipo, no. Es porque me voy a hacer las boobies y muy pronto…”, adelantó Chiquis Rivera.

La cantante dijo que hace un tiempo se quitó los implantes que traía, pero ya se siente lista para volver a tener el retoque en sus pechos.

Y al revelar la razón por la que decidió dar ese paso, Chiquis fue tajante en decir que es asunto suyo, pues es dueña de su cuerpo. “Porque quiero y es mi vida”, dijo.

Sobre su look más delgado, la hija de la Diva de la Banda recalcó que no es el resultado de ningún procedimiento estético, como se rumora, sino que ha entrado en una onda más saludable, en asuntos de alimentación.

Asimismo, Chiquis dijo que está haciendo más ejercicio, consumiendo más vegetales, vitaminas y colágeno adicional.