Chiquis Rivera hace una confesión que le cambió la vida: ¿Qué le pasó?

Chiquis Rivera suele ser muy abierta con sus fans sobre su vida personal, y justo cuando está lanzando su nueva canción “Me Vale”, un remake modificado del famoso tema que popularizó Maná en los 90′, la cantante concedió una entrevista a People en Español, donde hizo una bonita revelación que le cambió la vida.

La intérprete de “Vas a volver” confesó que desde hace 8 meses ora todos los días, y se volvió parte de su agenda diaria, lo que la hace sentir mucho mejor.

“Desde mayo empecé a hacer esto. Hago mi cama, me tomo un vaso de agua y me pongo a hacer mis oraciones. Antes de ver los correos, de contestar un mensaje de texto, es muy importante conectarme con esa presencia divina antes de comenzar el día”, comentó la estrella de 35 años, quien es creyente en Dios.

Chiquis insistió en que el poder de la oración la ha transofrmado y le resulta reconfortante en momentos difíciles como los que está pasando tras la separación de su esposo, Lorenzo Méndez.

“Eso me ha cambiado la vida completamente; lo empecé a hacer en mayo. Lo hacía [antes], pero no tanto”, comentó la cantante.

“Cuando empecé a tener problemas muy fuertes algo cambió dentro de mí. Siempre he sido una mujer de oración, una mujer de fe, pero estaba pasando por momentos muy difíciles; tenía que [tomar] una decisión muy difícil. Y no iba a hacer un decisión sin hablar con Dios y decirle que se haga su voluntad. Leí eso en un libro que se llama Super Attractor y desde entonces empecé a hacer eso y la verdad me ha cambiado la vida. Me siento más realizada en todos los aspectos”, agregó la hija de la fallecida Jenni Rivera.

Su estilista Richard A. López comparte los problemas a los que se enfrenta para vestir a la artista y las prendas favoritas de la cantante @Chiquis626

Chiquis, quien ya cuenta con casi 300 mil vistas de su nuevo tema en Youtube, también se refirió a cómo se siente en medio del proceso de divorcio de su esposo.

“La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”, se sinceró la artista. “Veo videos en Instagram que nos hacen los fans y eso me llega, porque estuvo fuera de mis manos. Pero me siento tranquila porque di lo mejor de mí”.

Chiquis – Me Vale

La también estrella de los reality shows insistió en que no tiene arrepentimientos sobre la manera en que se entregó a su fallido matrimonio y dijo que por ahora quiere darse un tiempo para ella antes de dejarse flechar de nuevo por Cupido.

“Fui una muy buena esposa y todavía soy su esposa. Pero, sí, estamos en un proceso de divorcio y, sí, siento que es lo mejor para ambos, aunque sea doloroso. La verdad me siento muy bien y yo sé que Dios tiene algo muy grande para mí, y no estoy cerrada en cuestión de amor. Me estoy dando tiempo, ahorita quiero enfocarme en mí misma”, concluyó Chiquis.



