Chiquis Rivera habla de su próximo noviazgo: ¿Qué error no quiere cometer?

Chiquis Rivera ha estado de boca en boca los últimos meses, a raíz de sus asuntos amorosos, no solo por su separación de su esposo, Lorenzo Méndez, con quien estuvo casada más de un año, sino además por el escándalo suscitado tras ser captada besándose con el empresario Mr. Tempo, pero queire dejar todo eso en el pasado.

Y aunque la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera asegura que por ahora no quiere meterse en un nuevo noviazgo, pues necesita sanar muchas heridas antes de darle una nueva oportunidad al amor, ya tiene claro qué errores no cometerá en su próxima relación y cómo la manejará.

La cantante se sentó a hablar con la revista People en español, y allí confesó cuál fue la principal lección que aprendió tras su fallido matrimonio con Méndez, que le dejó claro qué no está dispuesta a volver a repetir.

“Creo que ignoré muchísimas alertas. Soy una persona que quiero ser más cautelosa, pero también lo doy todo muy rápido. Quiero cambiar eso, quiero guardarme un poquito más”, dijo la estrella de la música. “Soy una persona que me gusta amar y ser amada, pero tengo que tener un poquito más de cuidado, guardarme un poquito más. Tengo muchas cosas que tengo que sanar. Tengo que estar emocionalmente bien, sana, para no afectar a la otra persona. Ser un poco más astuta y no darlo todo tan rápido”.

Chiquis también mencionó que pese a la tristeza que le significó su ruptura con Lorenzo, y el estrés que puede significar un proceso de divorcio, está bien en este momento.

“La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza. Veo videos en Instagram que nos hacen los fans y eso me llega, porque estuvo fuera de mis manos. Pero me siento tranquila porque di lo mejor de mí”, dijo la artista.

Me Vale 🖤 Video Oficial https://t.co/M9PMr7CSPH — CHIQUIS (@Chiquis626) November 11, 2020

“Fui una muy buena esposa y todavía soy su esposa. Pero, sí, estamos en un proceso de divorcio y, sí, siento que es lo mejor para ambos, aunque sea doloroso. La verdad me siento muy bien y yo sé que Dios tiene algo muy grande para mí, y no estoy cerrada en cuestión de amor. Me estoy dando tiempo, ahorita quiero enfocarme en mí misma”, agregó la sobrina de Lupillo Rivera, quien tiene claro que no volverá con su ex.



“Te lo digo con el corazón en la mano y me duele tanto decirlo, pero después de lo que ha pasado… no hay vuelta atrás”, advirtió Chiquis.

