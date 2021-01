Chiquis Rivera presenta a su ‘nuevo amor’: Se llama Pancho Marín: [FOTO]

Chiquis Rivera ha querido empezar este 2021 con buenas vibras y actitud positiva, y también muy bien acompañada, de eso no hay duda. Y es que justo cuando sus fieles seguidores se preguntan sobre el estatus de su relación con su todavía esposo, Lorenzo Méndez, y la pregunta recurrente sobre cómo está su corazoncito, la guapa cantante presumió de su nuevo amor en redes sociales.

La hija de la fallecida jenni Rivera, recurrió a su cuenta de Instagram para presentar a un “galán” que sin duda está generando envidia de la buena entre muchos de sus fans, no solo por lo hermoso sino también por lo tierno que se ve.

En las propias palabras de Chiquis, y usando aquella frase típica de muchos latinos para referirse a las parejas, la artista mencionó que ya tiene “un dueño de sus quincenas”… y no se trata precisamente de Lorenzo ni de cualquier otro caballero con el que se le haya relacionado últimamente.

El nuevo motivo de los suspiros de Chiquis se llama Pancho Marin, y ella ha querido presumirlo.

“Hola Mundooooo…. Les presento el dueño de mis quincenas, Pancho! 😍🐶🤍 @kingpanchomarin #DogMom #PanchoMarin”, fue el comentario con el que la intérprete de música regional mexicana hizo la presentación oficial de su nuevo compañero.

Se trata de un hermoso perrito blanco peludo, tal y como lo dejó ver a través de un par de fotografías en las que posó al lado del canino, con una enorme sonrisa, que hizo eco con su belleza.

La publicación de Chiquis Rivera encantó tanto a sus fans, que en solo unas horas superó los 300 mil “likes” y los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar.

“Absolutamente hermoso 😍😍🔥 finalmente la espera ha terminado para ese nuevo perrito y cabello y apariencia 🙌🏼🙌🏼 perfectos”, “¡¡¡Omgggggggg !!! Chiquis, tengo que conocerlo !!! 😍😍😍” y “¡Él es adorable! ¡Y me encanta el cabello más oscuro!”, fueron algunos de los elogios que saltaron en redes, no solo refiriéndose al bello canino, sino también al nuevo look de Chiquis Rivera, que le queda como anillo al dedo.

Esta semana Chiquis también dio mucho de qué hablar, tras compartir un par de fotografías en las que presumió de su nuevo look, con mucha sensualidad.

La cantante colgó en su cuenta de Instagram una llamativa fotografía en la que se aprecia arrodillada sobre una enorme cama, con una bata caída que dejaba ver mucha piel, con sus encantos a la vista.

Asimismo, Chiquis colgó un par de fotos en bikini, no aptas para cardiacos, que se tomó en Tulum, México.



