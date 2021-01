Jennifer López cantó así en la inauguración de Biden: Habló en español: [VIDEO]

Este miércoles 20 de noviembre del 2021 se llevó a cabo la posesión de Joe Biden como el presidente número 46 de Estados Unidos y de Kamala Harris como la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidente, y Jennifer López fue una de las estrellas que brilló en la ceremonia.

Ataviada en un elegante conjunto blanco Chanel de chaquetón muy estilizado, que acompañó con una cola de caballo, J.Lo mezcló los temas “This Land Is Your Land” y “America the Beautiful”, emocionando a los asistentes y al público que la siguió en directo, desde sus casas.

La Diva de El Bronx hizo una grandiosa interpretación en las escaleras del Capitolio, que caló muy bien en el programa, manteniendo un toque muy tradicional en su lírica, pero al final de su presentación hizo que muchos corazones latinos latieran más fuertes, cuando lanzó un mensaje en español.

VideoVideo related to jennifer lópez cantó así en la inauguración de biden: habló en español: 2021-01-20T13:44:23-05:00

“Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, fue la frase que gritó la novia de Álex Rodríguez, quien estuvo acompañando a la cantante durante la posesión de Biden, y acto seguido le metió su toque de su exitoso tema de 1,996 “Let’s Get Loud”.

La neoyorquina coreó la frase “Let’s Get Loud”, lo que sorprendió a muchos, pero lo hizo de tal manera que mantuvo el tono de la melodía que estaba interpretando, que cerró con broche de oro.

Desde antes de la ceremonia, en la que también brilló Lady Gaga, la intérprete de origen latino había manifestado públicamente en sus redes sociales la emoción que le produjo, no solo haber sido invitada para cantar en la posesión presidencial, sino saber que el país podrá caminar por otra ruta tras la derrota de Trump en las elecciones.

J.Lo compartió en sus redes sociales varias fotografías en el Capitolio e incluso hizo unos videos cortos con militares que custodiaban la seguridad del evento.

El prometido de la cantante, por su parte, también compartió una fotografía en el Capitolio, antes de que empezara la inauguración, que se extendió hasta poco más del medio día, y en la imagen lució muy guapo y elegante.

Jennifer Lopez – Let's Get LoudWatch the official music video for "Lets Get Loud" by Jennifer Lopez Listen to Jennifer Lopez: https://JenniferLopez.lnk.to/listenYD Subscribe to the official Jennifer Lopez YouTube channel: https://JenniferLopez.lnk.to/subscribeYD Watch more Jennifer Lopez videos: https://JenniferLopez.lnk.to/listenYC/youtube Follow Jennifer Lopez: Facebook: https://JenniferLopez.lnk.to/followFI Twitter: https://JenniferLopez.lnk.to/followTI Instagram: https://JenniferLopez.lnk.to/followII Website: https://JenniferLopez.lnk.to/followWI YouTube: https://JenniferLopez.lnk.to/subscribeYD Spotify: https://JenniferLopez.lnk.to/followSI Lyrics: Let's get loud, let's get loud Turn… 2009-10-03T04:47:19Z

La presentación de Jennifer López fue muy elogiada y en redes sociales sin duda dio mucho de qué hablar, no solo por su impecable interpretación, sino además por haber puesto la nota latina en el evento, hablando en español y obviamente también por haber cantado unas líneas de “Let’s Get Loud”.



Sigue a AhoraMismo en Instagram