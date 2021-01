¿Qué religión profesa la vicepresidenta Kamala Harris?

La Biblia de familia de la vicepresidenta electa Kamala Harris será una parte central de su ceremonia de juramento en la inauguración de este 20 de enero del 2020. Pero, ¿de qué religión es Harris y en qué cree? es una pregunta que muchos se hacen.

Dos Biblias serán parte de la ceremonia de juramentación de Harris: la Biblia de la familia Shelton y la Biblia utilizada por el difunto juez de la Corte Suprema Thurgood Marshall, informó Mercury News.

La Biblia de la familia Shelton tiene grabado el nombre de una amiga cercana de la familia, Regina Shelton, en la esquina inferior derecha. Shelton cuidó a Harris y su hermana Maya cuando eran niñas y su madre tuvo que trabajar hasta muy tarde.

Saniyyah Smith, nieta de Shelton, le dijo a Mercury News que la Biblia le recordará a Harris que se mantenga firme.

“Estoy muy orgullosa de ella y muy agradecida de poder ver cómo sigue honrando el legado de mi abuela”, dijo.

Harris ha hecho sus juramentos usando la Biblia de Shelton muchas veces. Su juramento como fiscal de distrito de San Francisco en 2004 se basó en la Declaración de Derechos, pero sus juramentos desde entonces han utilizado la Biblia familiar, informó Mercury News. En 2017 usó esta Biblia para tomar posesión del Senado, y la usó en 2011 y 2015, cuando juró como Fiscal General de California.

Harris tuvo una educación cristiana

Si bien el presidente electo Joe Biden es conocido por su fe católica, Harris se identifica con la fe bautista, informó USA Today. Dijo que cuando era niña asistió tanto a una iglesia bautista como a un templo hindú. Hoy asiste a la Tercera Iglesia Bautista de San Francisco.

Uno de sus versículos favoritos del Nuevo Testamento le recuerda que debe “caminar por fe y no por vista”, informó Interfaith Youth Core (IFYC).

Ella le dijo a IFYC: “Los domingos, mi madre nos vestía a mi hermana Maya y a mí con nuestras mejores galas y nos enviaba a la Iglesia de Dios de la Avenida 23 en Oakland, California, donde Maya y yo cantábamos en el coro de niños. Ahí es donde formé algunos de mis primeros recuerdos de las enseñanzas de la Biblia. Ahí es donde aprendí que “fe” es un verbo.

Su madre era hindú, su padre cristiano y ella está casada con un hombre judío, por lo que aporta un trasfondo multirreligioso único a su papel, informó IFYC.

“Mi madre, una inmigrante de la India, me inculcó la misma idea (de la fe como verbo) en mis viajes a los templos hindúes”, dijo Kamala. “Y también lo he visto reflejado en las tradiciones y celebraciones judías que ahora comparto con mi esposo, Doug… He aprendido que la fe no solo es algo que expresamos en la iglesia y la reflexión en oración, sino también en la forma en que vivimos nuestras vidas, hacemos nuestro trabajo y perseguimos nuestros respectivos llamamientos”.

Kamala Harris le dijo a IFYC que el Dios en el que cree es un Dios amoroso que “nos pide que sirvamos a los demás y que hablemos por los demás”. Dijo que su deseo de servicio público se deriva de la parábola del buen samaritano. Y añadió más tarde que la iglesia, para ella, es un palacio donde saca fuerzas y reflexiona.

En cuanto a la administración de Biden, ella le dijo a IFYC: “La libertad religiosa y la tolerancia han sido principios fundamentales de este país desde nuestra fundación, y Joe y yo los defenderemos y protegeremos, mientras protegemos a los creyentes de todas las religiones”.

