Chiquis estrena “Entre Besos y Copas” [+VIDEO]

El video de “Entre Besos y Copas” está espectacular, pero no más de lo que Chiquis se ve en él. La filmación de la parte audiovisual de la sexy canción de su disco “Abeja Reina” fue lo que la llevó a Mazatlán, en el estado mexicano de Sinaloa hace unas semanas, y en él, la artista luce estupenda.

“Entre Besos y Copas” es la séptima canción del cuarto álbum de estudio de la hija de Jenni Rivera. El tema recuerda a uno con un nombre parecido que sacó su mamá Jenni Rivera. “Besos y Copas”

Los besos y las copas de Chiquis

A diferencia de la canción de La Diva de la Banda, que se acercaba al desamor desde una manera nostálgica y profundamente adolorida. La de su hija transforma la desilusión en furia y de allí en una energía poderosa para salir a “pistear”. Es una diferencia generacional y personal.

Chiquis se ha dedicado en “Abeja Reina” a explorar los sentimientos de experimentó durante su divorcio de Lorenzo Méndez, con la certeza de que romper la relación era lo mejor que podía hacer. No cuenta las historias de una mujer abandonada, sino de la que abandona después de ser maltratada.

Obviamente, la mujer que canta el tema en el video está feliz y realizada. De hecho, Chiquis combinó la filmación del video con una escapada romántica. La artista y su novio Emilio Sánchez disfrutaron de una luna de miel en las playas de Sinaloa.

El poder del equipo de Chiquis

“Entre Besos y Copas” fue compuesta por Eddy Castillo, Eddy Santana y Janney Marin, es decir la propia Chiquis. La producción estuvo a cargo de Martin Castro, Richard “Bull” Ulises Lozano. Es decir, tanto la artista como su manager.

El tema está tan cuidado como el resto de las 11 canciones del disco “Abeja Reina” y el video, bajo la dirección del mexicano Víctor Zambrano, transmite la energía que lo inspiró. Ese deseo de divertirse y borrar el despecho con el amor de las amigas y ahogar el dolor con tequila.

Las chicas que la acompañan en el video son amigas de Chiquis y todos los que la rodean forman parte de una familia extendida que la artista ha creado.

La canción es un himno a la resiliencia

“‘Entre Besos y Copas‘ es una de las canciones que representa la esencia de mi música de banda y por eso elegí Mazatlán como la locación ideal para el video. Espero que lo disfruten y sobre todo que canten esta la canción de celebración y liberación”; expresó Chiquis.

Me Preguntaron Que Si Ya Te Superé

Y Muy Triste Les Dije Que Necesito Más Tiempo

Pues Traigo Ganas De Pistear Y Es Buen Pretexto

Decirles Que No Te Olvido, Que Tu Adiós Sigue DoliendoY Entre Besos Y Copas

Voy A Llorar De Alegría Que Te Hayas Ido

De Bar En Bar Festejaré Que No Hay Olvido

Pues No Fuiste Suficiente Pa’ Querer Pegarme Un Tiro

Y Entre Besos Y Copas

Vas A Valerme Ocho Hectáreas De Tierra

Volver Contigo A Mı́ Ya No Me Interesa

Tengo Una Fila De Quereres En Espera Pa’ Cubrir Tu AusenciaY Entre Besos Y Copas

Voy A Llorar De Alegría Que Te Hayas Ido

De Bar En Bar Festejaré Que No Hay Olvido

Pues No Fuiste Suficiente Pa’ Querer Pegarme Un Tiro

Y Entre Besos Y Copas

Vas A Valerme Ocho Hectáreas De Tierra

Volver Contigo A Mı́ Ya No Me Interesa

Tengo Una Fila De Quereres En Espera Pa’ Cubrir Tu Ausencia