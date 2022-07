Lorenzo Méndez: los embriones congelados con Chiquis y el divorcio

Lorenzo Méndez por fin habló de su divorcio de Chiquis, el proceso de fecundidad para congelar embriones y óvulos y qué siente por la que hoy es su segunda esposa. El artista habló ante los micrófonos de la cadena Univision, mientras se esforzaba por no parecer afectado por las incisivas preguntas.

Sus declaraciones se produjeron a casi mes y medio de la promulgación del decreto de disolución del matrimonio por parte de un juzgado de familia de Los Ángeles, en el que Méndez quedó debiéndole a Chiquis $3.000 dólares, para cubrir con los gastos legales.

Según el cantante, se enteró de que ya no estaba casado con la hija mayor de Jenni Rivera “por los medios”, afirmó cuando buscaba demostrar que no “es verdad que intentara obstaculizar el divorcio”.

De hecho, Méndez aseguró que él se había “desentendido” de Chiquis y la familia Rivera muchísimo antes. Incluso, dijo que no se había ocupado de leer el libro que su ahora ex esposa escribió sobre su relación, en el que lo describió como un hombre atormentado, con problemas de abuso de sustancias ilegales y con tendencias de violencia doméstica.

“Yo no he leído el libro. Yo siempre he dicho en las entrevistas que la forma en que pasó, es una forma de falta de respeto de parte de una relación que fue real, de mi parte, y yo creo que no se hacen así las cosas, pero así se maneja ese tipo de familia, y así es como se conoce, y se le respeta. Cada quien vende su changarro como puede”.