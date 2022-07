Lorenzo Méndez quedó debiéndole dinero a Chiquis tras el divorcio ¿Cuánto debe pagarle?

Los artistas Chiquis y Lorenzo Méndez ya están divorciados, pero el proceso terminó saliéndole caro al cantante. Por permanecer prácticamente ausente de los procedimientos legales para poner fin a su matrimonio con la hija de Jenni Rivera, terminó debiéndole dinero.

Según dictaminó el juez que emitió la sentencia de divorcio, el ex líder vocal de la Arrolladora Banda El Limón deberá pagar los gastos de abogados de su ahora ex esposa. Aunque la cantidad no es exorbitante, sí que puede resultar un peso para alguien que solo está generando ingresos con los conciertos que da durante los fines de semana. En especial cuando es un gasto no planificado.

Sin embargo, una ojeada a los documentos del divorcio deja ver que la cosa pudo haber sido mucho más complicada para Chiquis y Lorenzo. Aunque estuvieron conviviendo como marido y mujer durante apenas 15 meses y no tuvieron hijos, si alguno de ellos se hubiese puesto a pelear, el resultado final habría sido doloroso.

Lorenzo Méndez no peleó nada

En su libro “Indetenible”, la artista contó que ella financió la preparación y la grabación de algunas de las canciones que formarán parte del primer disco de Lorenzo Méndez como solista. Entre ellas están “Imperfectamente perfecta” y “Sinceramente tu marido”, entre otras.

Lorenzo Mendez – Sinceramente, Tu Marido

Durante el tiempo que Lorenzo y Chiquis estuvieron casados, la artista preparó “Playlist”, su tercer disco, con el que ganó su Latin Grammy 2020 al mejor álbum de música de banda. Fue un logro extraordinario, al tratarse de un género en el que usualmente brillan los grupos, o en su defecto los artistas masculinos.

En la producción, Chiquis le da las gracias a Méndez, pero en la repartición de bienes no se menciona para nada estos ingresos. Según el documento, lo único que permaneció en manos del artista fue una camioneta del año 2018 de la marca Ford.

Chiquis y Lorenzo respetaron el acuerdo prenupcial

Los artistas firmaron un acuerdo prenupcial el mismo día de su boda. En él se establecía los bienes con el que cada uno entraba al matrimonio y la propiedad única de Chiquis en lo que se refiere a sus empresas, entre las que se destaca Be Flawless, de cosméticos, de la que es dueña del 50%.

Chiquis también quedó como dueña absoluta de las joyas, la casa y su vehículo, entre otras cosas. Es lo que ambos habían dicho en las pocas entrevistas en las que accedieron a tocar el tema.

La deuda de Lorenzo Méndez en su divorcio con Chiquis

Según el juez Scott J. Nord, el ahora ex esposo de Chiquis tendrá que pagar $3.000 dólares para cubrir los gastos legales en los que incurrió la artista. Según analistas legales, muchas veces los jueces toman decisiones como estas para penalizar al cónyuge que complica la disolución del matrimonio. En este caso, Lorenzo Méndez atrasó el proceso al no presentarse ni él, ni sus abogados cuando eran convocados por la corte, tampoco entregó a tiempo algunos documentos que explicaban su situación financiera.

Afortunadamente, ya todo ha sido resuelto y han recuperado su soltería. Si bien Méndez no ha dado información sobre su situación sentimental, Chiquis tiene más de un año con una nueva pareja. Su novio se llama Emilio Sánchez, es fotógrafo y amigo de la infancia de Becky G.