El día en que acusaron a Chiquis de hacer un trío con su padrastro

La polémica ha sido parte de la vida de Chiquis Rivera. A pesar de la adversidad, los escándalos y fracasos, ella ha sabido pararse y seguir adelante, con una fortaleza increíble, al igual que su fallecida madre, la cantante Jenni Rivera.

Sin duda, uno de los capítulos más tristes de la vida de Chiquis fue la ruptura con su madre, luego de que la acusara de haberse acostado con su esposo, el ex beisbolista Esteban Loaíza. Según el relato de Chiquis, fue a través de un email que su madre cortó toda relación con ella por haberla traicionado y nunca más volvieron a hablar.

“Yo a mi madre la perdí dos veces. Ella murió el 10 de diciembre de 2012. Ese día todos la perdimos. Pero el 2 de octubre de 2012 yo perdí a mi madre antes que todos (…) Era un correo muy largo y fuerte. Decía que ella por fin podía ver todo claramente y que sabía que yo había estado durmiendo con su esposo Esteban. En ese momento yo estaba en un restaurante y tiré mi teléfono al suelo. No lo podía creer, ni siquiera pude terminar de leer el email”, señaló en un capítulo de su podcast Chiquis and Chill.

Pero no todo quedó ahí, ya que las acusaciones fueron más allá por parte de otra integrante de su familia, una de sus primas. Abigail Rivera, hija de Lupillo Rivera, acusó a Chiquis no solo de haber traicionado a su madre, sino también de haber hecho un trío con su padrastro y otra mujer llamada Elena.

“Te acostaste con el marido de tu madre, tu padrastro, en la habitación de tu madre. ¿Quién hace eso? No eres un modelo a seguir, y ¿sabes por qué? Porque no te haces responsable (…) Primero, ¿cómo puedes hacerle eso a tu madre? Y encima, no eran solo tú y Esteban, era un trío. Eran Elena, Esteban y tú, Chiquis. Esto es enfermizo”, señaló Abigail Rivera en declaraciones publicadas por el programa Sale el Sol.

Según la joven, cuando falleció Jenni Rivera, su tío Juan reunió a la familia y les pidió que nunca se refirieran al tema de Chiquis y Esteban Loaíza.

Por su parte, Chiquis siempre ha negado haber tenido relaciones sexuales con el esposo de su madre. “Tengo toda la evidencia para demostrar que yo no hice eso, que la noche que ella pensó que eso había pasado yo no habría podido hacerlo, tengo todo el registro que muestra que no pude hacerlo (…) Es completamente falso que estuve en la habitación con él (Loaiza). Traté de explicárselo a mi madre, pero ella no quería escuchar”, afirmó en su podcast.

Cabe recordar que Esteban Loaíza salió hace solo meses de la cárcel tras cumplir una condena por posesión de drogas. Recientemente y tras ser consultada por diferentes medios mexicanos si había visto a su ex padrastro, Chiquis respondió con un contundente: “Por supuesto que no”, en declaraciones emitidas por el programa Despierta América.