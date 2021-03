¿Chiquis Rivera planea reconciliarse con Lorenzo Méndez?

En una reveladora y exclusiva conversación con Larry Hernández en la plataforma de Instagram, Chiquis Rivera abordó el tema de una posible reconciliación amorosa con Lorenzo Méndez. La pareja de cantantes han estado separados desde el mes de septiembre de 2020.

Al ser cuestionada por Hernández sobre si le daría una segunda oportunidad a Méndez, Rivera respondió: “Sí, por supuesto que sí. Es una persona a la que le tengo mucho cariño y amor, así que sí lo he pensado”.

La cantante continuó mencionando: “Si lo he pensado y lo intentamos de hecho, pero no estamos en la misma página. Él está en otro capitulo y yo también, no estamos en la misma página”.

La infidelidad fue uno de los temas que salió a relucir en la conversación de Chiquis Rivera con Larry Hernández, por lo que la cantante estadounidense no desaprovechó la oportunidad para desmentir los rumores de una posible infidelidad de su parte en su matrimonio con Lorenzo Méndez.

“Deja aclarar algo aquí, ahora mismo… De mi parte no, jamás fui infiel. Pero él, la neta que no sé”, detalló la intérprete de ‘Paloma Blanca’.

Durante los últimos meses, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez no han sido relacionados sentimentalmente con ninguna otra persona. En encuentros con los medios de comunicación, Méndez ha declarado que en estos momentos no está “enfocado” en iniciar una nueva relación amorosa.

A inicios del mes de diciembre de 2020, Rivera y Méndez fueron vistos juntos mientras el ex integrante de la banda El Limón estaba grabando su nuevo vídeo musical en la ciudad de El Paso en Texas. En ese momento, muchos fanáticos especularon sobre una posible reconciliación amorosa.

Esto es lo que debes saber:

Chiquis Rivera anunció su separación de Lorenzo Méndez en el año 2020

En el mes de septiembre de 2020, Chiquis Rivera sorprendió a sus miles de fanáticos después de dar a conocer un comunicado de prensa en donde anunciaba su separación de Lorenzo Méndez, con quien estuvo casada por poco más de un año.

“Les informo a través de este medio que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. No, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni ‘publicidad’, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos 4 años, y por esta razón siento la necesidad de dejarles saber”, escribió Chiquis en el comunicado de prensa que posteriormente fue eliminado de su cuenta oficial en Instagram.

En la actualidad, la pareja aún se encuentra en trámites de divorcio en una demanda que fue presentada por la propia Chiquis Rivera en el mes de octubre de 2020. Pese a que ambas partes ya firmaron la separación, los cantantes siguen casados en conformidad con las leyes del estado de California.

Hasta el momento, tanto Chiquis como Méndez han preferido no pronunciarse sobre los motivos que los obligaron a separarse después de ser una de las parejas más querida por la comunidad hispana en los Estados Unidos.

El hermano de Chiquis afirmó que la cantante fue víctima de violencia doméstica por parte de Lorenzo Méndez

Lejos de acabarse la polémica entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, nuevos escándalos salen a la luz pública por parte de los mismos miembros de la familia Rivera.

Hace unos días, Johnny Rivera, hermano de Chiquis, fue abordado por las cámaras de “Suelta La Sopa” durante su llegada a California tras haber viajado a México para asistir a la boda de la cantante Helen Ochoa. Durante la conversación, el reportero del show de Telemundo le cuestionó a Rivera si su hermana había sido víctima de violencia doméstica por parte de Méndez, a lo que él contestó con un rotundo “sí”.

Si bien es cierto que Chiquis no se ha pronunciado al respecto, muchos fanáticos de la cantante aseguraron que el fin de su matrimonio con Lorenzo Méndez podría haber estado relacionado con la supuestas agresiones que sufrió por parte del cantante.

