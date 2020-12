¿Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez están juntos de nuevo?

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez podrían haberse reconciliado después de ser captados este fin de semana mientras disfrutaban de tiempo juntos en El Paso, Texas. A mediados del mes de septiembre, la pareja anunció su separación a través de un comunicado de prensa en la red social de Instagram.

En el clip que se divulgó en Instagram, Lorenzo Méndez aparece filmando un vídeo que corresponde al tema musical “Amarga Navidad”. Asimismo, Chiquis sorpresivamente aparece en las imágenes luciendo un atuendo muy casual y brindándole su apoyo a su expareja.

De acuerdo con información reseñada por el show mexicano ‘Sale el Sol’, Chiquis Rivera podría estar en la dulce espera de su primer hijo con Lorenzo Méndez: “Algunos dicen que Chiquis buscó a Lorenzo para tener una reconciliación y retomar su matrimonio porque tiene cuatro meses de embarazo y se acaba de enterar”.

El show televisivo “Un Nuevo Día” de Telemundo informó que la hija de la recordada ‘Diva de la Banda’ viajó en automóvil desde Los Ángeles hasta El Paso para ver a Méndez y “pedirle perdón”.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a la presunta reconciliación de la afamada pareja: “Se mira tan feliz él”, “Dios es bueno. Él sabe que todo es para bien de ellos”, “Si su amor es real pueden arreglar sus broncas”, “Qué bueno”, “Creo que son y forman una linda pareja, merecen ser felices”.

Hasta el momento, tanto Rivera como Méndez se han mantenido al margen de brindar declaraciones respecto a su presunta reconciliación amorosa después de varios meses distanciados.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez: ¿Cuándo anunciaron su separación?

En el mes de septiembre, Chiquis Rivera recurrió a su cuenta oficial en Instagram para dar a conocer que había decidido concluir su matrimonio con Lorenzo Méndez después de poco más de un año de haberse jurado amor eterno en una majestuosa y romántica ceremonia en California.

“Con el corazón pesado les informó a través de este medio que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria”, anunció Rivera en un comunicado de prensa que poco tiempo después decidió eliminar de su perfil en Instagram.

La intérprete destacó en ese momento que con el anuncio de su separación no pretendía generar un escándalo o ganar publicidad: “No, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni publicidad ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos cuatro años y por esa razón siento la necesidad de dejarles saber”.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez: Un matrimonio a prueba de crisis

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se apoderaron de los principales titulares de prensa de habla hispana tras contraer matrimonio en una ceremonia que se celebró en el mes de junio de 2019 en la Iglesia Presbiteriana Westminister de Pasadena, California.

Desde que oficializaron su matrimonio, Rivera y Méndez habían sido muy abiertos respecto a todo lo relacionado a su vida en pareja y fueron considerados una de las relaciones más mediáticas en la industria del entretenimiento.

En el mes de junio de este 2020, Lorenzo Méndez dio a conocer que estaba afrontando una crisis en su matrimonio con Chiquis Rivera: “Quiero compartirles de mi puño y letra que sí existe una crisis matrimonial con mi aún esposa, como cualquier pareja tenemos diferencias, así como distintas opiniones, mismas que confiamos en tener la sabiduría de poder resolverlas juntos, siempre con el respeto que nos merecemos”.

Tras el anuncio realizado por Méndez, Chiquis también confirmó la información en una entrevista con el programa de entretenimiento mexicano ‘Hoy’: “Sí, nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio, es la verdad”.

En el pasado, la pareja logró superar varias adversidades que se presentaron a lo largo de la relación amorosa que sostenían. Sin embargo, sus fanáticos se quedaron sin palabras cuando anunciaron en el mes de septiembre de este 2020 que su separación ya era un hecho.

Chiquis Rivera anunció que planea convertirse en madre

A inicios del mes de noviembre, Chiquis Rivera ofreció una reveladora entrevista al show televisivo “Sal y Pimienta” en donde manifestó que no descartaba la idea de convertirse en madre en un futuro no muy lejano. Sin embargo, la cantante puntualizó que en estos momentos no estaba lista para asumir el rol de la maternidad.

“Yo ahorita no estoy lista en este momento para tener bebés porque quiero obviamente tener bebés con esa pareja correcta, con esa pareja que me va a apoyar y que va a estar conmigo”, confesó Chiquis.

Al momento de referirse a la congelación de sus óvulos, la hija de Jenni Rivera admitió que es uno de sus planes para el primer trimestre del 2021: “Tengo planes de hacerlo en enero, sí me urge congelar los óvulos porque si me gustaría. Creo que sería excelente madre. El día en que Dios me dé la bendición de ser madre, mi mundo será completamente diferente”.

