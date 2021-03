Eduardo Yáñez es operado: ¿Qué le sucedió? [VIDEOS]

Eduardo Yáñez fue operado recientemente en un centro de salud de Ciudad de México por un problema de salud relacionado a sus riñones. El actor mexicano dio a conocer la noticia mediante su perfil oficial en la plataforma de Instagram.

“Como prometí aproximadamente hace cinco semanas de darle seguimiento a esto de las piedras en el riñón, hoy es el día de la segunda intervención que debería ser la definitiva. Hoy se acaba todo, hoy es la segunda cirugía y ya espero salir de esto en una semana”, anunció Yáñez en Instagram en horas de la tarde del jueves, 11 de marzo.

El galán de telenovelas continuó agradeciéndole a un grupo de personas que han estado presente en todo momento para brindarle su apoyo mientras enfrenta sus problemas de salud, tal es el caso de su manager, Alejandra Rodríguez, y su asistente en México, Margarita.

En una nueva publicación en Instagram, Eduardo Yáñez dio a conocer que ya había sido sometido a la cirugía en sus riñones: “Ya salió todo bien, a recuperarse. Gracias por todo a todos”.

Los usuarios en la red social no tardaron en reaccionar con mensajes de buenos deseos: “Bendiciones”, “Pronta recuperación”, “A cuidarse mucho”, “Dios te bendiga grandemente”, “Deseándote pronta recuperación”, “Cuídate para recuperarte pronto”, “Siempre contigo, te deseo una excelente recuperación”.

Yáñez le agradeció públicamente a la Asociación Nacional de Actores de México por gestionar todo lo relacionado a su intervención quirúrgica en uno de los mejores hospitales de la capital azteca. En su calidad de actor, el intérprete tiene la posibilidad de recibir asistencia médica por parte del sindicato de actores.

Eduardo Yáñez abandonó una telenovela por sus problemas de salud

A mediados del mes de febrero, la producción de la telenovela “Si nos dejan” de Televisa dio a conocer un comunicado de prensa en donde aseguraron que el actor Eduardo Yáñez quedaba fuera del elenco del melodrama por asuntos personales.

“Debido a una situación personal que demanda su total atención, Eduardo Yáñez y la producción de ‘Si nos dejan’ acordaron que el actor se separa de los trabajos de este nuevo melodrama”, puntualizó la cadena televisiva en el comunicado de prensa.

Poco tiempo después de que Televisa emitió el comunicado de prensa para confirmar la salida de Yáñez del elenco de la telenovela, el actor mexicano se pronunció en su cuenta oficial en Instagram para confirmar que debió desistir del proyecto por motivos de salud.

“Antes de empezar los ensayos, yo me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter allí adentro, con el que tenía que aguantar los siete meses de grabación, pero la verdad es que no he podido, los dolores son muy fuertes y creo que iba a dejar esta novela a la mitad. Prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto a hacerla. Esperando que pronto esté recuperado y sano para hacer el siguiente trabajo que pueda surgir”, aseguró Eduardo Yáñez en un vídeo que subió a su perfil en Instagram.

