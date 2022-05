Chiquis Rivera luce ultra delgada ¿Cómo lo logró?

Desde que dio inicio a su gira de conciertos para promocionar su nuevo álbum “Abeja Reina”, Chiquis Rivera, de 36 años, ha perdido gran cantidad de peso y cada día está más acinturada. Así lo ha demostrado en sus recientes presentaciones, donde luce muy esbelta.

“Soy tronco de mujer. Sé que no soy perfecta. Pero de mi nunca han tenido queja>”, escribió Chiquis parafaseando parte de una de sus nuevas canciones titulada “La ex”, junto a una foto donde destaca por su esbelta figura. Con un top rojo y pantalones del mismo color, la artista dejó boquiabiertos a sus más de 5 millones de seguidores de Instagram.

Y para consentir aún más a sus admiradores, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, subió un video donde aparece muy coqueta modelando su ajustado outfit rojo y mostrándose orgullosa de su renovada figura.

“Estoy en un momento de mi vida en que acepto totalmente mi cuerpo casi todo el tiempo, pero hay días en que me siento insegura, más que nada por ruido del exterior (…) pero hubo momentos en que no me gustaba para nada mi cuerpo”, señaló en un reciente programa de su podcast Chiquis and Chill, donde admitió que durante toda su vida el peso ha sido un tema.

“No hay un día en que no piense en mi peso”, afirmó en su podcast. Sin embargo, todo indica que el ejercicio y la dieta le están dando resultados asombrosos a Chiquis, quien agregó un tercer factor que le estaría ayudando mucho: el exceso de trabajo.

La artista, nunca ha ocultado que es trabajólica, tal como lo era su madre. La realización de su gira de conciertos la ha mantenido ocupada con ensayos y presentaciones, lo que ella ha complementado con comida saludable y controlando sus porciones. Para alegría de sus fans, aunque ha bajado de peso no ha perdido sus características curvas, de las cuales afirma sentirse orgullosa.

En declaraciones dadas al programa “Despierta América” afirmó que no le molesta que le digan la Reina Curvy. “No me molesta. También me han dicho Gordibuena y me siento bien”, aseveró. Sobre sus provocativos outfits Chiquis señaló que le gusta lucir su cuerpo. “¿Sabes qué? Hay que enseñar lo que uno tiene, no todo, partecitas nada más”, recalcó.

Chiquis vive un excelente momento. Además de estar disfrutando del éxito de su nuevo disco y haber regresado a los conciertos, se encuentra plena en el amor. La cantante cumplió un año junto a su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien afirma ha pensado en casarse y tener hijos.