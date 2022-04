Fotos: ¡Chiquis Rivera se convierte en una Barbie humana!

Todos sabemos que Chiquis Rivera es una multifacética y original artista, pero nadie imaginó que la cantante estrenaría un look de pies a cabeza como Barbie. La talentosa artista y empresaria, de 36 años, apareció toda de rosado envuelta en un ajustado vestido de látex, pronunciado escote, con el cabello largo y rubio tomado en dos moños altos, y envuelta en una caja de Barbie.

“Casi es la hora. Barbie Vibez será lanzada esta medianoche. Barbie Vibez Eyeshadow Palette Pop Star Lip Duo. ¿Quién está listo para nuestro nuevo lanzamiento?”, señaló su marca de cosméticos Be Flawless Cosmetics, junto a la foto donde aparece con su amiga y experta en estética Judith Castro.

Y para quienes no tuvieron suficiente solo con ver una foto de Chiquis vestida como Barbie, la marca también compartió un video donde se ve a las Barbies humanas utilizando la paleta de sombras en colores rosa y piel.

Chiquis ha estado trabajando en muchos frentes de su exitosa carrera profesional. Además de haberse lucido en la alfombra roja de los Premios Latin AMAs en Las Vegas, haciendo gala de una figura más esbelta y luciendo un ajustado vestido negro, se está preparando para lanzar su nuevo álbum en mayo y sigue a full con los conciertos en vivo de su gira “Abeja Reina Tour”.

¿Trabajólica? al parecer Chiquis lo es. La intérprete de “El Honor”, relató en el más reciente episodio de su podcast Chiquis and Chill que de muy joven aprendió la importancia del trabajo y de salir adelante por cuenta propia, especialmente cuando su madre- solo meses antes de morir- le pidió que se fuera a vivir sola y le quitó el trabajo como su asistente personal.

“Yo estaba muy cómoda, vivía en la casa de mi madre y ganaba muy bien como su asistente. Creo que esa fue la última lección que mi madre quiso darme, que saliera al mundo real y explorara. Me fui a vivir a un garage reacondicionado como un estudio. Me di cuenta que tenía 26 años y no tenía ahorros. Tuve que comenzar a comprar mi propia comida e ingeniármelas para salir adelante (…) Pero, me alegra que eso haya pasado, porque puso fuego en mi trasero, en mi alma para decir “voy a salir adelante”, y me lancé a mi sueño de ser cantante”, afirmó.

Sin dudas, Chiquis Rivera supo cómo abrirse camino en la vida y hoy goza de una exitosa carrera como cantante y empresaria.