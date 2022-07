Chiquis se desnuda bajo la luna llena

Chiquis, la luna, la playa, un cigarrillo y un fotógrafo. Cuando se juntan todas esas cosas parece que no queda más que sacarse la ropa y posar. Al menos parece que fue lo que pensó la hija de Jenni Rivera, quien publicó en las redes sociales una foto con la que ha revolucionado el mundo del espectáculo de habla hispana.

El fotógrafo es Emilio Sánchez, el novio de Chiquis desde hace más de un año. La playa es en México y la luna es la súper luna que ha iluminado el cielo durante la segunda semana de julio de este 2022.

La pareja está pasando unos días en las cosas del estado mexicano de Sinaloa, en una especie de luna de miel con la que podrían estar celebrando que por fin salió el divorcio de Chiquis y su ahora ex marido Lorenzo Méndez.

Chiquis en la intimidad

La foto desnuda bajo la luna es una de las imágenes sensuales que Chiquis ha venido publicando desde su cumpleaños. No es que no hasta ahora se haya vestido como una monja. Para nada, cualquiera que tenga una noción de la vida artística de la artista latina sabe bien que las fotos atrevidas, los escotes vertiginosos y los looks provocativos son parte de su imagen pública.

Sin embargo, las fotos y videos de los últimos días han sido no solo sensuales, sino que dan la sensación de intimidad. No dan esa sensación voyerista, de que se está mirando detrás del cristal de la pantalla, sino que la audiencia está allí con ella. O, en este caso, con ellos, con Chiquis y Emilio.

Chiquis cada vez más cerca de México

La artista latina se ha enfocado este año en reforzar sus relaciones personales y profesionales con el país de sus abuelos. Desde mayo, cuando sacó su cuarto álbum de estudio. Chiquis ha ido a México para promover las canciones del disco al que le dio el nombre de “Abeja Reina”.

Dos de ellas fueron para reunirse con la prensa y promocionar el álbum, con el que aspira a repetir una nominación a los Latin Grammys. En 2020 ganó el codiciado galardón a la música latina en la categoría de “Mejor disco de Banda”. En otra ocasión fue a reunirse con un grupo de fans.

El amor a la mexicana de Chiquis y Emilio Sánchez

El viaje de Chiquis y su novio es el que ha generado imágenes más reveladoras. Claro, ninguna lo es tanto como la que Emilio le tomó a la artista latina, totalmente desnuda, bajo la luz de la luna.

Poesía, pasión, cercanía, una modelo preciosa y un conocimiento profundo de la relación entre la luz y la cámara. Todo eso se percibe tan solo con mirar la foto de Chiquis desnuda bajo la luna. También se sienten las ganas de ir a México y de vivir el amor como el que revelan las imágenes que Emilio le toma a la cantautora. ¡Qué lindo verla feliz! Plena en su vida personal, como sobre en su música.