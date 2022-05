Chiquis revela por qué le canta a un hombre casado en su disco EXCLUSIVO

Chiquis ha revelado los secretos detrás de las canciones de su disco “Abeja Reina”. Todos los temas están relacionados con su proceso de separación de su ex Lorenzo Méndez, confesó en una entrevista con AhoraMismo.com. Por eso, fue toda una sorpresa recordar la letra del último tema de la producción.

Se trata de “De contrabando”, una canción compuesta por el gran Joan Sebastian, que también fue grabada por su mamá Jenni Rivera en 2005 y salió al mercado como parte de su disco “Parrandera, rebelde y atrevida” de 2006.

“De Contrabando” le dio muchas satisfacciones a La Diva de la Banda, incluyendo el que llegara de número uno en la lista Billboard de canciones del género regional mexicano y entrara en el número 14 la cartelera de los temas en español más populares en Estados Unidos.

Es una canción muy controversial, pues incluye frases como “me gustas mucho desde hace tiempo. Sí, yo se que no eres libre, pero podemos ser discretos. Vernos de vez en cuando, de contrabando”. ¡Ósea! Aquí está letra completa de “De contrabando” y su traducción en inglés.

¿Será que Chiquis nos metió un romance con un infiel como de contrabando y nadie se enteró?

“Noooooo”, respondió la artista muerta de la risa en una entrevista con AhoraMismo.com. “Yo he cometido muchos errores, pero de ese me salvé”, aseguró. Considerando lo pública que ha sido su vida privada y lo que la han perseguido los medios y sus fans, físicamente y en las redes sociales, seguro que está siendo sincera. Hasta el fugaz romance con Mr. Tempo que no llegó a un mes se lo descubrieron.

“Decidí poner ´De contrabando´ en mi disco porque representa el triunfo. Es una canción a la que le tenía mucho miedo. Primero porque ya la había grabado mi mamá y lo había hecho increíble. Luego porque sabía que me iban a inventar historias, pero siempre me encantó. Así que la grabé y la puse en ´Abeja Reina´ como un acto de valentía”, explicó.

Todavía no se ha comenzado a hablar del tema, porque el disco tiene mucho para digerir. “Abeja Reina” es bueno y cada canción merece ser escuchada con cuidado. Chiquis piensa que puede que se arme una polémica cuando saque el video de la canción, para el que tiene grandes planes. Sin embargo, tiene la esperanza de que se acabe el interés de todo el mundo sobre su vida privada, una vez que termine el proceso legal de su divorcio de Lorenzo Méndez y “se den cuenta de que no hay nada más que hablar de mí sino de mi música”.

La experiencia dice que es imposible no prestarle atención a Janney la mujer y a Chiquis la artista, pues aunque su vida romántica está estable con su novio Emilio Sánchez, siempre hay alguna foto sensual o unas declaraciones interesantes sobre las que hay que comentar. Eso, sin hablar de la fertilidad de sus abuelos, tíos y primos Rivera para generar escándalos.

Aun así, es bueno saber que “De contrabando” nació de la decisión de vencer el miedo. Aquí está la entrevista.