Chiquis Rivera: “Supe que mi madre estaba muerta cuando vi una foto de sus pies”

Nuevos detalles han surgido sobre cómo los hijos de la fallecida cantante Jenni Rivera se enteraron de su muerte, el 10 de diciembre de 2012. De acuerdo al relato de su hija mayor Chiquis Rivera, cuando declararon desaparecido el avión donde viajaba la cantante junto a otras seis personas, ella y sus hermanos se mantuvieron esperanzados durante días pensando que la encontrarían con vida.

“Cuando el avión donde viajaba mi madre desapareció yo estaba en una fiesta celebrando la boda de mi prima, en Las Vegas. De un momento a otro sentí una tristeza muy grande y me puse a llorar en medio de la pista de baile. Yo creo que mi madre nos avisó lo que había sucedido. Al otro día por la mañana me llamaron para avisarme que su avión estaba perdido. Conduje tan rápido que en menos de tres horas llegué a la casa de mi abuela donde estaban mis hermanos, yo necesitaba estar con ellos (…) en ese tiempo había estado distanciada de mis hermanos por los problemas que había tenido con mi madre, pero nada me importó”, afirmó.

Chiquis reveló en detalle el momento exacto en que supo que su madre estaba muerta mientras se encontraba en la casa de su abuela Rosa. “Cuando encontraron algunos restos del avión, alguien…no sé quién, probablemente alguien muy malvado, me envió unas fotos donde aparecían unos pies, e inmediatamente supe que era ella, yo reconocí sus pies, porque los conocía muy bien (…) cuando ella regresaba cansada de trabajar yo le sacaba los zapatos y masajeaba sus pies, en ese momento no me quedaron dudas de que la habíamos perdido”, afirmó.

La cantante relató que en ese momento escuchó la voz de su madre diciéndole “tienes que ser fuerte por esos niños”. “Fue entonces que fui a decirles a mis hermanos que ella ya no volvería”, detalló.

Chiquis explicó que sus hermanos son lo más importante en su vida y que una forma de honrar a su madre es esforzándose por ser una buena hermana y cuidarlos.

“Yo se lo importante que son sus hijos para ella. Aún siento a mi madre, la he visto dos veces en mis sueños. Siempre hablo con ella. He hecho todo lo posible por ser un ejemplo para mis hermanos, de mantenernos unidos y tener una relación pacífica. Ella siempre me dijo que yo era la hermana mayor por algo, que debía mantener a mis hermanos unidos, y eso es lo que hago”, recalcó.

La artista, de 36 años, afirma que si bien es cierto su madre la desheredó dos meses antes de morir, porque pensaba que ella se había acostado con su esposo, Esteban Loaiza, la verdadera herencia que le dejó su madre fueron sus hermanos. “Todo lo que hago lo hago pensando en mis hermanos, quiero que ellos sepan que siempre estaré ahí para apoyarlos, y eso me impulsa a trabajar más duro”, concluyó.