Chiquis Rivera le propuso matrimonio a Shakira

Chiquis sorprendió a sus seguidores con su reacción al sufrimiento que mostró Shakira en el video de su nueva canción “Monotonía”, una colaboración con el artista urbano puertorriqueño Ozuna.

La canción y el video dejan claro lo mal que ha estado Shakira desde que su relación con el futbolista Gerard Piqué se vino abajo. Y, aunque Chiquis Rivera no es la única persona o incluso la única miembro de la comunidad artística en expresarle su apoyo a la colombiana, hasta ahora nadie lo ha hecho de una forma tan rotunda e interesante.

Los famosos apoyan a Shakira

Desde que explotó el escándalo de que la relación entre Shakira y Piqué se habían separado por una infidelidad del futbolista, varios famosos le han expresado su respaldo a la artista colombiana. Entre ellos Alejandro Sanz y Carlos Vives, con quien ha hecho colaboraciones como “La tortura” y “La bicicleta”.

Ozuna, quien estuvo en España grabando la canción y el video, reveló a AhoraMismo.com que “Shakira está muy triste, pero ella es fuerte. Va a estar bien. Es difícil, pero va a estar bien”, indicó el artista boricua en el lanzamiento de su disco OzuTuchi.

Otros han reposteado tanto “Te Felicito”; su canción con Rauw Alejandro en la que dio a entender que Piqué la había engañado, como “Monotonía”.

El amor de Chiquis por Shakira

Sin embargo, nada como la pasión de Chiquis por la colombiana. Desde hace muchos años la hija de Jenni Rivera había revelado que era fanática a muerte de Shakira y aseguró que se había “enamorado” de ella desde que escuchó “Pies descalzos”, su segundo álbum de estudio.

Claro, nada podía haber adelantado la reacción de la artista al ver la manifestación artística del dolor de Shakira, quien no solo sufrió la infidelidad del que fuera su pareja durante 12 años, sino que ahora debe verlo en su nueva relación constantemente en los medios de comunicación. Piqué ya está en una relación formal con la mujer con la que le puso los cuernos, la española Clara Chía,

“¡Yo me caso contigo y nunca te hago daño mi Shak! Te amo y amé la canción”, le escribió Chiquis en Instagram, sobre una foto de la cara de Shakira con los ojos llenos de lágrimas.

Chiquis, Shakira y el amor

La verdad es que lo que la propuesta de Chiquis a Shakira es una forma en la que los jóvenes están hablando en inglés. Cuando quieren expresar que valoran mucho a alguien o a algo, dicen que se casarían.

La artista de música mexicana está felizmente enamorada de su novio de año y medio, el fotógrafo Emilio Sánchez y no se cansa de expresarlo. De hecho, con el paso del tiempo ha ido publicando más fotos de él en sus redes sociales. Es muy lindo verla feliz y totalmente recuperada de sus dos relaciones anteriores.

Nunca llegó a verse tan radiante durante su noviazgo de cinco años con Ángel del Villar, o durante su matrimonio de menos de un año con Lorenzo Méndez.

Este momento de Chiquis solo lo puede superar que vuelva a ganar el Latin Grammy en la categoría “Mejor álbum de banda”, en la que está nominado su cuarto disco de estudio “Abeja Reina”.

Shakira, por su parte, una vez más procesa su vida a través de su arte y con “Monotonía” lo dijo todo.