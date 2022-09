Chiquis conmueve con su reacción al ser nominada a su segundo Latin Grammy

Chiquis recibió una nominación a su segundo Latin Grammy y su reacción fue conmovedora. En entrevistas con AhoraMismo.com, la cantautora y empresaria había expresado su deseo de recibir nuevamente el reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación, pero reconoció que el momento la desbordó.

La nominación de Chiquis a los Latin Grammys de 2022 vino en la categoría de “Mejor disco de banda” por su producción “Abeja Reina”, el cuarto álbum de su carrera, pero el primero en el que dijo que se estaba creyendo que “de verdad tengo lo que hace falta para mantenerme en esta carrera”.

Chiquis y los Latin Grammy

La mamá de Chiquis, Jenni Rivera, fue nominada cuatro vez a los Latin Grammy, pero nunca llegó a ganar uno. El sueño de la artista era al menos tener uno de esos reconocimientos. Para eso invirtió parte de sus ingresos en su producción anterior “Playlist”, “para que tuviera la calidad necesaria para ser considerado”.

Para ella, el ganar el Latin Grammy en 2020 fue una validación a todos sus esfuerzos, a pesar de que muchos de los fans de su mamá la atacaban constantemente y la llamaban de una “mala copia”.

Chiquis va a por más

A pesar de que ya había logrado su gran meta, la hija mayor de Jenni Rivera quiso repetir y hasta mejorar la hazaña con “Abeja Reina”. “Yo siempre quiero mejorar, hacer las cosas con la máxima calidad posible y profesionalismo”, dijo Chiquis. “Es lo que mi mamá me enseñó a hacer, pero creo además que es mi esencia. No me conformo con cualquier cosa”.

Sin embargo, eso no quiere decir que no se deshaga emocionada cuando su esfuerzo da el resultado esperado.

El llanto de Chiquis por su nominación al Latin Grammy

“No, no no, no, lloré toda la mañana al escuchar mi nombre y el nombre de mi disco ‘Abeja reina’. Es que no les puedo ni explicar lo feliz que estoy, lo agradecida que estoy por supuesto con Dios, con Dios todo sin él nada, siempre lo digo, con mi equipo de trabajo y también con todos los que se tomaron el tiempo de escuchar mi música, este disco en particular: muchas muchas muchas gracias”, dijo la artista sobre su reacción cuando escuchó las nominaciones a los Latin Grammys, que se anunciaron virtualmente.

“Estoy feliz y como siempre les digo: Dios siempre se encarga y es el que tiene la última palabra. No importa si hay energías negativas o gente que no crea en ti. Lo que es para ti nadie te lo puede quitar, nadie. Hay que celebrar”, expresó en Instagram.

El otoño de Chiquis

Para los próximos meses, Chiquis tiene planes de seguir dando conciertos en el contexto de su “Abeja Reina Tour”. Ya ha recorrido parte de Estados Unidos y espera poder anunciar en breve fechas en México.

La artista, además, tiene una agenda llena con las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, que va desde el 15 de septiembre al 15 de octubre, comenzando por una gala en Washington DC.

Y claro, escoger qué se pondrá en los Latin Grammy. ¡Va a ser espectacular!