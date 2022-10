Así es “Monotonía”, la nueva canción de Shakira y Ozuna: ¿Dedicada a Piqué?

La cantante colombiana Shakira lanzó este miércoles su nueva canción, “Monotonía”, sencillo que grabó junto al artista urbano puertorriqueño Ozuna. El tema forma parte del nuevo álbum de la artista cafetera.

En la previa del lanzamiento del tema, los fans de Shakira especulaban con la posibilidad de que la canción hiciera referencia a su reciente ruptura amorosa. Shak acaba de separarse de Gerard Piqué, el futbolista del FC Barcelona, quien fuera su pareja durante doce años y es padre de sus dos hijos.

A esa ruptura amorosa se le suman los problemas judiciales. La cantante fue procesada por evadir millones de euros al fisco español. Ese proceso podría derivar en una severa sanción económica para la colombiana. Por todo ello, la propia Shakira reconoció en una reciente entrevista que el 2022 fue “mi año más oscuro”.

“Cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida”, dijo Shakira en la última entrevista que dio, en la revista ELLE.

“Pero creo que las mujeres somos resilientes. ¿Sabes? Tenemos esta resiliencia que es innata (…). Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan”, agregó la cantante en el citado reportaje.

Monotonía

Como ya se dijo, en la previa del lanzamiento del tema, los admiradores de Shak estaban convencidos de que aludiría a su separación de Piqué. En la previa de la publicación del sencillo habían circulado algunas líneas del tema.

“No fue culpa tuya / Ni tampoco mía / Yo sabía que esto pasaría”, fue la frase que circuló junto a imágenes que daban cuenta de que se trataría de un tema vinculado al desamor.

“Mi vida ahora se basa en la monotonía. Mi mente reproduce días donde te tenía. Y aunque te pedía no soltarme de la mano. Tus dedos eran suave como las teclas de un piano. Todavía no me acostumbro y eso que ha pasado el tiempo. Pero no hay manera de que lo supere. Mi mente ya está consciente y hasta le sugiere. A mi corazón que te borre pero es que él no quiere”, es un fragmento de la canción de Shakira y Ozuna. Al leer esas letras, efectivamente se comprueba que el tema hace alusión a un duelo amoroso.

El nuevo álbum de Shakira

La cantante colombiana Shakira confirmó que su nuevo álbum, en el que está incluído el tema “Monotonía”, tiene canciones en inglés y en español.

Es probable que “Monotonía” corra la misma suerte que otros hits de Shakira que también hablan de fracasos amorosos como “Pies descalzos” o “Si te vas”. Acaso el tema más representativo de la colombiana sea “Antología”, canción que escribió cuando tenía apenas 17 años para superar un exnovio del que se había enamorado a sus 15.

