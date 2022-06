Shakira y Piqué: Datos curiosos de su relación amorosa

Gerard Piqué es un famoso futbolista profesional español que juega como central en la selección de Cataluña y en el Barcelona. Él sostuvo una consolidada relación amorosa con la cantante Shakira hasta inicios del mes de junio de 2022.

Ellos habían estado juntos desde 2011 y son padres de dos hijos en común, Milan y Sasha, pero legalmente nunca estuvieron casados. De hecho, la idea de caminar al altar es algo que asusta a Shakira.

“No quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia. Su amante, su novia. Es como una pequeña fruta prohibida, ¿sabes? Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”, dijo ella en una entrevista con 60 Minutos en enero de 2020. “A decir verdad, el matrimonio me asusta muchísimo”.

Conocer a Piqué, que es 10 años menor que Shakira, la ayudó a ella a restaurar su fe en Dios. “No estaba sintiendo el amor como se suponía que debía ser, comencé a pensar que no había un Dios. Y de repente me encuentro con Gerard y sale el sol”, le dijo ella a la revista Elle en 2013. “Creo que si puedes probar la existencia de Dios, solo se puede probar a través del amor. Incluso había perdido la fe por un tiempo. Me estaba volviendo tan agnóstica”.

Conoce más sobre la relación de Shakira con Piqué leyendo estos cinco datos curiosos a continuación:

La primera conversación de la pareja fue sobre el clima

La mayoría de las personas hablan sobre el clima cuando no tienen nada más que decir. Este fue también el caso de Shakira y Piqué. Después de conocerse brevemente, Piqué le escribió a ella y le preguntó cómo estaba el clima cuando ambos estaban en Sudáfrica para la Copa del Mundo.

“Ella ya estaba ahí porque cantó en la ceremonia de apertura y le pregunté cómo estaba el tiempo”, dijo Piqué a TV3 de España en 2016. “Es la típica pregunta tonta, y la respuesta normal es que me traiga una chaqueta [Junio y julio son invierno en Sudáfrica]”.

El futbolista agregó: “Pero ella comenzó a decirme cómo estaba el clima, como, cada minuto y llegó al punto en que le dije que nosotros [España] tendríamos que llegar a la final de la Copa del Mundo para verla de nuevo, ella estaba cantando en la final”.

A pesar de ser un atleta profesional, Shakira no sabía quién era Piqué al principio

Si bien Piqué es un futbolista famoso en Europa, la cantante colombiana no lo conocía al principio. Él es una década más joven que ella, y ella sabía que él parecía menor, pero lo encontraba atractivo.

“Yo no era fanática del fútbol, así que no sabía quién era”, dijo Shakira en 60 Minutos. “Cuando vi el video, dije, ‘Hmm, ese es un poco lindo'”. Agregó: “Y luego alguien decidió presentarnos”.

Shakira rompió con su novio de mucho tiempo después de conocer a Piqué

En el tiempo que estuvieron juntos, el exnovio de Shakira, Antonio de la Rúa, también se había convertido en su manager. Sin embargo, poco después de conocer a Piqué, anunciaron públicamente su separación en enero de 2011.

“Durante nuestros casi 11 años juntos, nos hemos amado profundamente, nos hemos cuidado y nos hemos apoyado”, dijeron en un mensaje conjunto. “Han sido los años más maravillosos de nuestras vidas, y gracias a ese amor y al respeto que nos compartimos hemos sido una pareja y unos socios excepcionales. Sin embargo, desde agosto de 2010, tomamos la decisión mutua de tomarnos un tiempo aparte de nuestra relación amorosa. A lo largo de este tiempo hemos seguido trabajando juntos de la mano, nos hemos mantenido cercanos y hemos mantenido los detalles absolutamente privados hasta ahora”.

No mucho tiempo después, los paparazzi comenzaron a seguir a Shakira y Piqué. Muy pronto empezaron a surgir rumores de que estaban juntos. En marzo de 2011 confirmaron su relación. Ellos le dieron la bienvenida a su primer hijo, Milan, en 2013 y a su segundo hijo, Sasha, en 2015.

Shakira ha estado diciendo que no quería casarse desde 2014

Durante su entrevista con 60 Minutos, Shakira dijo que no se casó porque quería mantener a su novio y padre de sus dos hijos alerta, y no es la primera vez que hace esta proclamación.

A Shakira le gusta estar legalmente soltera. “Ya tenemos lo esencial, ¿sabes? Tenemos una unión, un amor mutuo y un bebé. Creo que esos aspectos de nuestra relación ya están establecidos y el matrimonio no los va a cambiar”, dijo la cantante a la revista Glamour en 2014.

Eso no quiere decir que descarte por completo casarse con Piqué porque si se casara con alguien sería con él. “Pero si alguna vez me voy a casar, él es el indicado”, dijo ella a la revista.

Shakira escribió la canción “Me Enamoré” inspirada en Piqué

En 2017, ella escribió “Me Enamoré”, que es una canción de amor inspirada en Piqué. “Cuando toqué ‘Me Enamoré’ para él le gustó mucho y pensé: ‘Wow, esto va a ser un monstruo'”, ella le dijo a ET Canadá, recordando la reacción de Piqué. “Me mira con esos ojos, como awww… realmente apreciando el hecho de que rindí homenaje a ese momento en nuestras vidas cuando nos conocimos, ese punto de inflexión en nuestras vidas donde todo cambió”.

En una parte de la canción, ella dice: “La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder. Y la cosa siguió así”.

“Escribo canciones personales, pero no tengo otra manera de hacer música”, dijo Shakira sobre compartir su vida personal con Piqué. “Es la única forma que conozco. Son cuerdas de guitarra para mí. De lo contrario, tengo que pagar demasiados psiquiatras y eso es caro. Durante años pasé mi vida haciendo pausa en aquellas cosas que ahora son mi prioridad”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.