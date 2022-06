¿Quiénes son los exnovios de Shakira?

Shakira es una cantante de origen colombiano que se ha hecho famosa a nivel mundial por sus seductores pasos de baile y por su inigualable talento para el canto.

Shakira es conocida por éxitos como “Hips Don’t Lie” y “Waka Waka”. Si eres uno de los millones de fanáticos de la cantante, es posible que te preguntes sobre con quiénes ella ha salido desde que saltó a la fama.

Esto es lo que necesitas saber sobre el historial de citas y las relaciones pasadas de Shakira:

1. Shakira estuvo en una relación amorosa con Gerard Piqué desde 2011

Shakira recientemente puso fin a su relación amorosa con el futbolista español Gerard Piqué. Los dos habían estado juntos desde 2011 y son padres de dos hijos en común, Sasha y Milan.

Aunque llevaban más de una década juntos y parecían comprometidos con su relación, Shakira expresó en una entrevista con 60 Minutos que no necesariamente quería casarse. Ella dijo: “A decir verdad, el matrimonio me asusta muchísimo. No quiero que él me vea como la esposa. Quiero que me vea como la amante, la novia. Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”.

2. El exnovio de Shakira, Antonio de la Rúa, la demandó por $100 millones y perdió

Aunque Shakira y Piqué no estuvieron comprometidos, ella ha estado comprometida en el pasado. Shakira comenzó a salir con Antonio de la Rúa en 2000 y finalmente se comprometieron. Sin embargo, la relación no duró mucho y anunciaron su separación en 2011. En ese momento, Shakira dijo que fue “una decisión mutua tomarnos un tiempo aparte de nuestra relación romántica”, y agregó que “ven este período de separación como algo temporal”. y como un momento de “crecimiento individual a medida que continuamos siendo socios en nuestro negocio y vida profesional”.

Sin embargo, de acuerdo con Hello Magazine, la ruptura se puso fea, y de la Rúa demandó a Shakira por $100 millones, afirmando que ella le debía desde que eran socios comerciales. En última instancia, el juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Abraham Khan, dictaminó que a Rúa no se le debía nada del dinero que afirmaba que merecía que se le pagara.

3. Shakira salió con el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos de 1996 a 1997

Durante varios meses a fines de la década de 1990, Shakira salió con el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos. Según el perfil de IMDb de Ríos, él protagonizó telenovelas como “La viuda de Blanco”, “Rauzán” y “Ángel Rebelde”.

En 2020, Ríos participó en “La Niña y El Mar” interpretando al personaje de Don Renaldo.

En la actualidad, el actor de origen puertorriqueño es uno de los participantes de la segunda temporada del reality show “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

4. Shakira y Rúa aún estaban comprometidos cuando ella conoció a Piqué

El inicio de la relación de Shakira con Gerard no estuvo exento de un escándalo, pues muchos asumieron que aún estaba con Rúa cuando conoció y comenzó a tener un interés romántico con Gerard. En 2018, el Miami Herald recogió una pista sobre la línea de tiempo de la relación de Shakira y Piqué que sugería que tal vez su relación realmente comenzó antes de que ella terminara por completo con Rúa.

En una publicación de Instagram, ella le escribió a Gerard: “Amor, acabas de terminar una etapa que siempre llevaremos en el corazón. ¡Uno de los momentos más felices de mi vida también fue verte ganar en 2010 con el equipo y celebrar a España campeona!”.

5. El primer novio de Shakira, Óscar Ulloa, era un amigo de su ciudad natal

Mucho antes de su ascenso a la fama, Shakira encontró el amor por primera vez en su ciudad natal, Barranquilla. Según Univision, Ulloa habló sobre su romance adolescente con Shakira durante una entrevista con La Red. En la entrevista, él dijo que ella era la novia perfecta, pero que finalmente se separaron el día de San Valentín.

Vix.com informó que hay rumores de que la canción “Antología” de Shakira fue escrita sobre su relación con Ulloa.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.