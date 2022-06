Shakira: ¿Cuánto dinero tiene la cantante colombiana?

Shakira es una exitosa cantante colombiana que es conocida como una de las máximas representantes de la música en español a nivel mundial.

Esto es lo que necesitas saber sobre el patrimonio neto de Shakira:

1. Su patrimonio neto es de $300 millones

El patrimonio neto de Shakira se estima en $300 millones, de acuerdo con Celebrity Net Worth. Esto incluye los ingresos de más de 125 millones de álbumes vendidos. Shakira es compositora, cantante, filántropa, bailarina del vientre y productora.

La exitosa empresaria de Colombia se ha hecho su propio nombre y ha disfrutado de mucho éxito. Lanzó su álbum debut cuando solo tenía 13 años.

Shakira firmó un contrato de $300 millones por 10 años con Live Nation en 2008, según Celebrity Net Worth. En una demanda presentada por su exnovio, Antonio de la Rúa, él estimó que el acuerdo de Shakira con Live Nation valía $300 millones por sí solo, informó Billboard. (Curiosamente, en 2008 la revista Rolling Stone valoró el contrato entre $70 y $100 millones).

2. Le pagaron $12 millones por estar en The Voice

Cuando apareció en The Voice en 2013, según reportes, Shakira ganó $12 millones, informó Complex. Ella y Usher reemplazaron a Christina Aguilera y Cee Lo Green. Su contrato de $12 millones fue $3 millones menos que lo que Britney Spears ganó con The X Factor. Su contrato también fue de $6 millones menos de lo que Mariah Carey logró con American Idol, informó Complex.

3. Su exnovio la demandó por $100 millones

Shakira y su novio Antonio de la Rúa se separaron en 2011, aunque el abogado siguió supervisando su carrera después de la ruptura. En 2011, él la demandó por 100 millones de dólares después de que ella terminara su sociedad, según Celebrity Net Worth. (Algunas fuentes dicen que él la demandó por 250 millones de dólares). Rúa dijo que la ayudó a convertirse en el éxito que era y que él fue el “principal arquitecto de su equipo directivo y plan de negocios que colocó a ‘Shakira’ en el camino hacia un éxito financiero duradero”, informó Billboard.

En 2013, el caso fue desestimado, informó Billboard. El juez dictaminó que el caso debía presentarse en Colombia o Bahamas.

4. Tiene una casa en Barcelona y puso a la venta su casa en Miami por $11.6 millones

En 2011, la revista ¡HOLA! informó que Shakira estaba alquilando una casa en Barcelona. Luego, en 2012, Piqué y Shakira compraron una casa en Barcelona, informó Homes Luxury. La mansión estaba ubicada en una colina alta y necesitaba ser renovada. En ese momento, la propiedad tenía puertas de seguridad, dos garajes y un gran balcón.

Ella también era propietaria de una isla de 700 acres al norte de las Bahamas. Ella y Roger Waters de Pink Floyd compraron la isla por $16 millones en 2011, informó Homes Luxury. Ellos tenían la intención de convertirla en un resort.

Luego, en 2018, ella puso a la venta su casa en Miami Beach, informó Parade. Compró la mansión en 2001 por 3.38 millones de dólares. Ella la la puso a la venta por $11.6 millones. La mansión tiene 8.708 pies cuadrados, está frente al mar, tiene un muelle privado, ocho baños y seis habitaciones. Tiene un lote de medio acre, gimnasio en casa, pista de baile, chimenea y mucho más.

En 2018, robaron la casa de Gerard Piqué y Shakira a las afueras de Barcelona, informó E! Online. La pareja estaba fuera de la ciudad, pero Piqué dijo que sus padres estaban en la casa al momento del robo. Los ladrones se llevaron joyas y relojes, y sus padres no resultaron heridos.

5. No se le pagó por su espectáculo en el Medio Tiempo del Super Bowl

Play

Shakira & J. Lo's FULL Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show Shakira & J. Lo perform at the Super Bowl LIV Pepsi Halftime Show. Para más contenido de la NFL en Español, suscríbete a youtube.com/nflenespanol Subscribe to NFL: j.mp/1L0bVBu Check out our other channels: NFL Vault youtube.com/nflvault NFL Network youtube.com/nflnetwork NFL Films youtube.com/nflfilms NFL Rush youtube.com/nflrush NFL Play Football youtube.com/playfootball NFL Podcasts youtube.com/nflpodcasts #SuperBowlLIV #Shakira #JLo 2020-02-03T01:49:25Z

A las estrellas que se presentan en el espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl no se les paga nada, informó Fee. Se cubren los gastos y costos de producción, pero no se le paga a los artistas. Los costos de producción pueden ser millonarios, por lo que la NFL todavía cubre mucho. Dado que los artistas son vistos por millones de personas durante 15 minutos o más, ellos reciben mucho valor por su aparición. Las ventas récord de Maroon 5 incrementaron un 488% después de su desempeño en el Medio Tiempo en 2019.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.