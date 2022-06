Shakira y Gerard Piqué anuncian su separación

Tras doce años juntos, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación en medio de rumores de una supuesta infidelidad por parte del futbolista español.

En un comunicado de prensa a la agencia de noticias EFE, la cantante colombiana confirmó su separación de Piqué: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

La pareja, quienes son padres de dos hijos en común, Milan, de 9 años, y Sasha, de 7 años, dieron a conocer públicamente su relación amorosa durante el mes de marzo del año 2011.

Shakira y Gerard Piqué se conocieron durante las grabaciones del video “Waka Waka”, tema musical que sirvió como canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA en el año 2010.

Esto es lo que necesitas saber:

Gerard Piqué estuvo inmerso en rumores de infidelidad

Desde hace unas semanas, Gerard Piqué ha estado inmerso en rumores de una presunta infidelidad a Shakira, madre de sus dos hijos y su pareja sentimental a lo largo de doce años.

El diario español El Periódico fue uno de los primeros medios de comunicación en dar a conocer que Piqué desde hace varias semanas está viviendo en su antiguo departamento de soltero en Barcelona, España. De acuerdo con la publicación, el futbolista habría abandonado la residencia familiar que compartía con Shakira y sus hijos.

El Periódico también dio a conocer que Shakira sería conocedora de una reciente infidelidad por parte de Gerard Piqué, razón por la cual supuestamente puso fin a la consolidada relación amorosa que sostenían.

Durante los últimos días, Piqué presuntamente estaría disfrutando a plenitud de su soltería junto al futbolista Riqui Puig en exclusivos club nocturnos de Barcelona en compañía de varias mujeres, agregó El Periódico.

Un tema musical de Shakira sería un repertorio de reproches a Piqué

Uno de los más recientes temas musicales de Shakira es “Te Felicito” en colaboración con el cantante Rauw Alejandro. Según El Periódico, la letra de la canción es un repertorio de reproches por parte de la cantante colombiana al futbolista español.

En la letra de la canción se puede escuchar a Shakira decir: “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda”.

La pareja no fue vista públicamente antes de darse a conocer los rumores de infidelidad

Si bien es cierto que los rumores de infidelidad por parte de Piqué a Shakira se dieron a conocer públicamente durante las últimas semanas, la pareja estaría afrontando una crisis en su relación amorosa desde hace varios meses.

Gerard Piqué y Shakira fueron vistos juntos por última vez en el mes de marzo. Sin embargo, la cantante ha sido vista recientemente de vacaciones junto a sus hijos en lugares como Ibiza y Los Ángeles.

“Sólo con un beso lo cura todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos”, dijo Shakira en una fotografía que compartió en Instagram junto a sus hijos durante sus vacaciones en Ibiza a inicios del mes de mayo.

En la actualidad, Shakira es una de las estrellas de “Dancing With Myself”, un reality show de talentos de la cadena televisiva NBC. Recientemente, la cantante fue vista promocionando el show televisivo en ciudades como Nueva York y Los Ángeles.