Chiquis se presenta y canta en la primera comunión de una fanática

La estrella de música regional mexicana Chiquis causó todo un revuelo cuando llegó a la primera comunión de una de sus fanáticas más chiquitas. La artista apareció de sorpresa con un regalo para la pequeña, quien se emocionó hasta las lágrimas al verla aparecer en su fiesta.

La estrella de música regional mexicana viajó desde su casa en Los Ángeles a la ciudad de Reno, en el estado de de Nevada, para celebrar con la pequeña Keyla, a la que describió como una de sus Boss Bees. Chiquis estuvo varias horas en la fiesta, durante la que bailó, cantó y le hizo el día aun más especial a su ahijada.

Chiquis muestra su gran corazón

La artista reveló en un video publicado en sus redes sociales que es la madrina de la chiquita, quien la recibió vestida con su traje de primera comunión y se veía muy conmovida mientras que Chiquis la abrazaba y le entregaba el gran peluche que le llevó, además de un sobre blanco, en el que seguro estaba el resto del regalo.

La pequeña Keyla es fan de Chiquis desde que era muy pequeña. La artista lo explicó ella misma al decir que es “una Boss Bee desde que era muy chiquitita”. Durante la fiesta, más que lo confirmaron.

Chiquis y su ahijada se lanzaron un lindo dueto de la canción “Mi problema”, que es parte de “Abeja Reina”, el cuarto álbum de estudio de la hija de Jenni Rivera y con el que espera repetir la hazaña de ser nominada a los Latin Grammy.

La voz y el manejo de escena de Keyla es tan bueno que si quiere dedicarse al canto, es posible que Chiquis tenga una pupila o hasta una rival cuando la niña sea grande. Además, se sabía de principio a fin la letra de la canción, que es un mensaje claro a Lorenzo Méndez, el ex esposo de la artista.

El verano muy ocupado de Chiquis

La artista no ha dejado de trabajar desde que celebró su número 37 cumpleaños, la última semana de junio. Después de despedirse de los 36 en Miami , Chiquis viajó a la República Dominicana con su hermana Jenicka, sus mejores amigas y su novio Emilio Sánchez.

Pero aunque parecía que Chiquis y Emilio se escaparon en una luna de miel a México, todo lo que ha hecho desde entonces ha sido trabajar. El viaje a Mazatlán fue para filmar el video de “Entre besos y copas”, otro de los temas de “Abeja Reina”.

Chiquis tiene conciertos fijados en los estados de Idaho y California para lo que queda de agosto, mientras que ha prometido que anunciará nuevas fechas en otras partes de Estados Unidos y próximas presentaciones en varios países de América Latina, comenzando por México.

La artista también participó en las sesiones musicales organizadas por la cadena Telemundo llamadas “Road to Premios Billboard, We Have to Celebrate”, con los que comenzaron a calentar el ambiente para la entrega de los Billboard Latin Music Awards , que se entregarán el 29 de septiembre en Miami.

Play

Chiquis Entrevista con Telemundo – Conciertos de Verano 2022 Camino a los Premios Billboard de la Música Latina. #abejareina #Chiquis 2022-07-30T02:11:52Z

La artista también contó que en los próximos días saldrá su próxima colaboración. Se trata del tema “55”, donde unen sus voces Chiquis y el artista mexicano Raymix.