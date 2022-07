Chiquis presume cartera de $5.000 dólares

Después de un día de descanso, Chiquis se bañó, se peinó, se maquilló. se vistió y decidió sacar a pasear una de sus carteras más sofisticadas que tiene en su closet. Se veía hermosa y feliz, con la mirada que daba a entender que ante la artista latina estaba su amor, probablemente su novio Emilio Sánchez. Sin embargo, no fue ella la reina del look.

La Abeja Reina del género regional mexicano mostró su atuendo en un video que publicó en su cuenta de instagram. Las imágenes fueron acompañadas de un divertido texto que decía “Me bañé”, en obvia referencia a la publicación anterior en la que describió su look como “fondonga.com/mx”.

Chiquis a lo descuidado

Chiquis sorprendió a sus fans cuando salió en un video descuidada y sin bañarse. La artista y empresaria reveló que así había “pasado todo el día” y retó a sus fanáticos con la frase “Y qué”, para luego recordarles que lo importante era lo que las personas tenían en su corazón y en su cabeza.

La cantautora destacó que “una Reina, es una Reina por lo que aporta al mundo, no por lo que trae puesto”.

Sin embargo, poco después se puso hermosa con un look negro y muy elegante, que acompañó de una de las carteras más espectaculares que ha mostrado.

Chiquis y Chanel

El mejor accesorio del elegante look de Chiquis fue una cartera negra, pequeña de la icónica marca de lujo Chanel. Se trata de las piezas más codiciadas de la casa de moda, pues es de su modelo más clásico la “flap”, un diseño legendario que comenzó a ser producido en 1929 y que desde entonces ha adornado el brazo de las mujeres más elegantes del mundo. En los 90 el diseño original de Gabrielle “Coco” Chanel fue actualizado por Karl Lagerfeld.

Es un objeto casi de colección que mantiene su valor en la reventa en más del 90%

El modelo de Chanel en la foto cuesta $5.000 nueva dólares y es la “mini flap”, que este año está súper de moda porque es lo suficientemente espaciosa para que entren los teléfonos celulares más grandes, pero sigue siendo pequeña y práctica para usar de día y de noche.

El amor de Chiquis por las carteras de lujo

La cartera Chanel no es la única bolsa de lujo que tiene la artista latina. Chiquis comparte el amor por este tipo de accesorio que tenía su mamá Jenni Rivera y muchas otras estrellas del mundo del espectáculo de habla hispana y mundial.

A menudo se la ve portando hermosas creaciones de casas de alta costura y elegante diseño, como la cartera Fendi que llevó a los ensayos de los Latin Lamas (Latin American Music Awards) y el equipaje de la marca Gucci, con el que ha viajado en el pasado.

Chiquis representada por Cardi B.

En el video que publicó en Instagram, Chiquis modeló su look y coquetamente jugó con la cartera, mientras se movía al son de la canción “Hot Shit” de Cardi B. con Kanye West y Lil Durk.

Por supuesto, la letra reafirma que lleva con ella una cartera Chanel:

“Move, new Chanel on my body, it’s a boost

I’m so poppin’, I don’t ever gotta get introduced ”