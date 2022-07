Chiquis sale a la calle sin bañar y descuidada para dar una lección

Cuando Chiquis Rivera sale a la calle suele estar súper arreglada, pero este fin de semana la artista latina decidió ignorar estas costumbres y se grabó vestida como para estar en casa -sin que nadie la vea- y hasta dijo que no se había bañado.

La pregunta que todos sus fans se hacían antes de entender lo que estaba pasando era ¿qué le pasó?. Esa Chiquis descuidada no es la reina de la música regional mexicana que impresiona al mundo del espectáculo latino. Para nada. Lo que sí es clásico de ella son las palabras que acompañó con el extraño look. Bueno, de ella y de su mamá, la fallecida Diva de la Banda Jenni Rivera.

Chiquis tiene muchos lados

La artista y empresaria tiene muchas facetas y si hay algo que le gusta es explorarlas todas y compartirlas con su público. Por un lado están las que separa por personalidades. Chiquis dice que tiene tres.

La primera es Janney, que es su lado más íntimo, el que conoce solo su familia y amigos cercanos. Ese es su nombre legal, el que usa su novio Emilio Sánchez, y el que más disfruta. Luego viene Chiquis. Esa es la artista extrovertida. La que ama el escenario, el contacto con la gente y el que todos conocen.

La tercera personalidad es Valentina, ha contado la artista. Para esa usa su peluca color negro y la describe como la mujer que libra las peleas que Janney tiene miedo de dar, y que Chiquis prefiere evitar por cuidar su imagen pública. Fue por eso, que la presentó en el video de su canción “Me Vale”; que fue inspirada en el éxito de Maná del mismo nombre.

Chiquis – Me Vale Music video by Chiquis performing Me Vale. Fonovisa; © 2020 UMG Recordings, Inc. vevo.ly/cMoiO0 2020-11-11T05:00:13Z

La moda también representa sus aristas

Además, estas tres personalidades también tienen facetas, en las que se encuentran y Chiquis las expresa a menudo.

Por eso, la artista es tan versátil en su forma de vestir. La hemos visto lucir elegantísima, súper sencilla en ropa deportiva, bien urbana con un toque mexicano americano y extremadamente reveladora. En una entrevista con AhoraMismo.com, Chiquis explicó que “en eso soy igual a mi mamá, que podía verse como una reina, una bomba sexy o súper ghetto”.

“Yo creo que uno es muchas cosas diferentes y cada parte sale según el momento”, manifestó.

Chiquis desafía a sus fanáticos

El momento de salir a la calle sin bañarse o preocuparse por combinar la ropa, o incluso escoger algo que la favorezca, pareció responder a una mujer con ganas de lanzarle un reto a su audiencia en las redes sociales.

“Así he andado todo el día. Fodonga.com-mx y qué”, comenzó Chiquis diciendo en su video, mientras se dejaba ver con un top azul de tirantes, unos pantalones deportivos negros, unas pantuflas de peluche color fucsia y una camisa de hombre de manga corta azul con rayas. “La ropa, los zapatos, la bolsa eso no importa. Lo que importa es lo que está aquí, en el corazón” y aquí en la cabeza. Ni me he bañado, y qué”, expresó.

El mensaje lo concluyó con este texto: “Una Reina, es una Reina por lo que aporta al mundo, no por lo que trae puesto. 🐝👑”.

Como puedes leer en la sección de comentarios, la reacción después de escucharla y leer el mensaje de la foto ha sido abrumadoramente positiva y era imposible lo contrario. El mensaje es acertado y. valioso, como es el ejemplo de vida de esta artista latina.