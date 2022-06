Chiquis presume sus habilidades vocales en provocativa malla negra

Luego de verse obligada a cancelar uno de sus conciertos de la gira “Abeja Reina”, debido a una laringitis, Chiquis Rivera emergió más sana y bella que nunca. Enfundada en una ajustada malla negra y luciendo una esbelta figura, la intérprete de “Mi Problema”, se lució cantando “a capella” algunas de sus nuevas canciones.

“Un karaoke light con Chiquis”, escribió, la artista de 36 años, junto al video donde se le ve dando rienda suelta a su pasión de cantante. “Eres la mejor, ¡Mi reina!”, “¡Qué voz! te ves hermosa”, y “Me alegra verte de nuevo y recuperada. te amo”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus más de 5,3 millones de seguidores de Instagram.

La hija mayor de Jenni Rivera reveló en una emisión de su podcast Chiquis and Chill que aunque su madre la desmotivó a hacer una carrera como cantante, ella se dejó llevar por su deseo y se costeó de su propio dinero una profesor de canto. “Mi madre me advirtió que este era un mercado difícil para las mujeres, ya que estaba dominado por los hombres. Me decía que mejor fuera modelo de rostro (…) Con mi madre habíamos planeado que yo liderara una banda y ella nos representara, pero nunca se concretó, ella tenía mucho trabajo. Finalmente fue una pareja quien me ayudó a concretar mi deseo”, señaló sobre sus comienzos como cantante.

La artista se encuentra en plena promoción de su nuevo álbum “Abeja reina”. Haciendo gala de una renovada figura ha fascinado a sus admiradores con conciertos en vivo y provocativos atuendos. De cerca la ha acompañado su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien lleva poco más de un año de romance y con quien ha afirmado ha pensado en casarse y tener hijos.

De esta forma Chiquis ha dejado atrás la adversidad que en momentos ha inundado su vida. Tras ser sido abusada sexualmente por su padre biológico siendo solo una niña, la empresaria sufrió además el quiebre de la relación con su madre, quien la acusó de haberse acostado son su esposo. Dos meses después Jenni Rivera murió en un accidente aéreo, lo que impidió que pudieran recomponer su relación.

No solo dolores familiares han opacado la alegría de Chiquis. la artista, afirmó que durante su matrimonio con el cantante Lorenzo Méndez fue víctima de violencia doméstica. Todo eso quedó en el pasado, y hoy Chiquis disfruta del fruto de su esfuerzo con una exitosa carrera como cantante y empresaria, y vive a plenitud un amor verdadero que la tiene más que feliz.