Dan por muerto a Carlos Vives por culpa de Shakira

La cantante colombiana Shakira, quien recién se mudo a los Estados Unidos en compañía de sus dos hijos y familia cercana, volvió a aparecer en redes sociales, luego de varios días de descanso mientras se dedicaba a reacomodar su vida, la cual empezará desde cero en la ciudad de Miami, Florida, tras su ruptura con el ex futbolista, Gerard Piqué.

La barranquillera quien se ha dejado ver muy poco y ha estado alejada de los focos tal y como ella misma lo pidió a los periodistas, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una emotiva publicación con sus más de 85 millones de seguidores, sin pensar que esta le jugaría una mala pasada y asustaría a más de uno.

Durante el día jueves y con motivo de la ceremonia de los los Latin American Music Awards, en Las Vegas, la interprete de “Monotonía” compartió una linda declaratoria para un amigo y compatriota, quien ha sido una persona incondicional, tanto a nivel profesional, como en su vida personal, siendo un amigo bastante especial para ella, el colombiano, Carlos Vives.

¿Por qué la gente dio por muerto a Carlos Vives?

Y es que fue precisamente con motivo del homenaje que recibió el jueves 20 de abril en los Latin American Music Awards 2023, Carlos Vives, que Shakira decidió dedicarle unas lindas y sabias palabras al musico colombiano, quien hacía tan solo unas horas, se le había visto en la alfombra roja de los Latin AMAs 2023 en compañía de su esposa, la modelo colombiana Claudia Elena Vásquez.

“Carlos, eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y mas extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia , no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor, y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser”, fueron las palabras con las que comenzó el homenaje de Shakira, el cual fue acompañado por un video en donde recopiló los momentos más importante de la carrera musical de Vives.

Y el mensaje continuó: “Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto y nos has recordado todo lo que valemos, lo que que sentimos y cuanto y con que fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos”, añadió la interprete de “La bicicleta”, canción en donde Shakira participó con Carlos Vives.

Hasta allí el mensaje iba muy bien, pero luego, hubo una frase clave que paralizó los corazones de todos, quienes pensaron que Carlos Vives había fallecido.

“Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un condor sobre la sierra! Te quiero amigo, te queremos todos!❤️”, finalizó Shakira.

De inmediato los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, pues la gente comenzó a publicar mensajes como: “Casi me da algo con el “vuelta alto”, “Yo leyendo los comentarios para saber si murió! Con ese vuela alto casi lo manda al otro lado”, “Pense que se habia muerto😂😂”, Joda, leí el “Vuela Alto” y casi me da un paro 😰”, fueron los reproches de algunos internautas.

Todo se trató de un “mal entendido” pues Carlos Vives no ha muerto, y Shakira solo estaba deseándole lo mejor y dándole las gracias a su compatriota por su legado musical. Ante esto, Carlos Vives respondió en la sección de comentarios:

“Nos has dado a los colombianos tanto de tu alma y tanto orgullo, que solo queremos verte sonreir querida amiga. Te mereces el amor más lindo y ser feliz para alegría de Sasha y Milan, que están en una edad maravillosa, para que el mundo entonces siga disfrutando de tu música y tu energía. Tu mensaje es la canción mas hermosa que nadie escribirá nunca de mi ¡Gracias! Hasta que nos volvamos a encontrar, yo sigo aquí mirándote entre el mar y la Sierra que siempre te esperan. Te quiero”.

Ante esto, los memes no se hicieron esperar. Algunos de ellos fueron:

El mensaje de Shakira a Carlos Vives me hizo pensar que se había muerto. pic.twitter.com/aeok87dWsv — Andrés Guillén 🥂🎧🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) April 21, 2023

Me morí viendo como Shakira le dijo a Carlos Vives que volara alto y todo el mundo pensando que se había muerto 😂 pic.twitter.com/WXapV85lrX — V.M. Méndez (@Vic_Mmendez2797) April 21, 2023

Not Shakira matando a Carlos Vives o al menos la mayoría lo creyó con el "vuela alto" al final del escrito pic.twitter.com/PfS50kGr8U — AndroShak (@DiAndrotoro) April 21, 2023

Carlos Vives fue galardonado en los Latin AMAs 2023

Durante la gala de la noche del jueves, el cantante, musico y compositor colombiano fue galardonado con el premio Legacy por sus 30 años de trayectoria musical, su éxito y gran contribución a la música, desde el lanzamiento de “Clásicos de la Provincia” en 1993.

“Hace 30 años la música me mostró dos caminos, copiar los géneros exitosos del momento o transformar la música de mi tierra y sentirme orgulloso de ser colombiano y darle a nuestra música el nivel que se merecía. Es lo que he hecho estos 30 años, llevar ese mensaje”, dijo Vives cuando recibió el premio.

Shakira se llevó dos Latin AMAs 2023

Por su parte, Shakira también se llevó dos galardones durante la ceremonia del jueves 20 de abril. Aunque la cantante de “Te felicito” no asistió a la cremación, si decidió compartir vía historias de Instagram, destacó sus dos galardones de la noche.

El primero fue en la categoría ‘Mejor artista pop’ y el segundo ‘Mejor colaboración tropical’ por ‘Monotonía’ junto al cantante de genero urbano, Ozuna.

