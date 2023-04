Identifican a los responsables de la muerte de empleado de Home Depot tras intento de robo

Benicia Knapps es la ladrona acusada que, según la policía de Pleasanton, California, disparó y mató al empleado de prevención de pérdidas de Home Depot, Blake Mohs.

Según la policía, David Guillory fue el conductor de la fuga acusado en la muerte a tiros del 18 de abril de 2023 de Mohs, de 26 años, un ex Eagle Scout.

Las publicaciones en las redes sociales muestran que Knapps y Guillory están saliendo.

Esto es lo que necesita saber:

1. La policía dice que Benicia Knapps estaba tratando de robar un artículo eléctrico cuando Blake Mohs la confrontó

Knapps estaba tratando de robar un artículo eléctrico que podría haber sido un cargador, dijo el teniente Erik Silacci a KTVU, acusando a Knapps de estar “decidido a salir sin pagar”.

En un comunicado publicado en Facebook, el Departamento de Policía de Pleasanton escribió que el incidente ocurrió alrededor de las 2:15 p.m. el 18 de abril de 2023, dentro de la tienda Home Depot en Johnson Drive.

El Departamento de Policía de Pleasanton escribió que Mohs “murió trágicamente a causa de sus heridas”, identificándolo como un “empleado de prevención de pérdidas y residente de Tri-Valley” de Home Depot de 26 años.

“Mohs se enfrentó a una ladrona que se resistió y le disparó. La sospechosa, Benicia Knapps (32), corrió hacia un auto de escape conducido por un sospechoso masculino, David Guillory (31)”, dice el comunicado del departamento de policía.

2. La niña de Benicia Knapps estaba dentro del vehículo de escape, dice la policía

La policía escribió que “el hijo de Knapp también estaba dentro del vehículo. Después de que huyeron de la escena, se recuperó un arma de fuego en una intersección cercana. Alrededor de las 2:30 p. m., los dos sospechosos fueron detenidos por agentes de la oficina del alguacil del condado de Alameda y el niño fue entregado a sus familiares”.

La policía escribió en un comunicado de prensa anterior que el despacho “recibió llamadas sobre un hombre que estaba sangrando dentro de la tienda”, y señaló que “los testigos informaron que la víctima intentó detener un robo en curso, en el que se produjo una lucha y el hombre recibió un disparo. Los sospechosos fueron vistos inmediatamente alejándose de la escena después del tiroteo”.

“Estoy devastado por la pérdida de Blake Mohs en el tiroteo sin sentido de ayer. A través de su servicio a las organizaciones de Tri-Valley, Blake fue un modelo para otros. Tener una vida truncada es desgarrador y exasperante”, dijo la alcaldesa Karla Brown en un comunicado que se incluyó en el comunicado de prensa de la policía.

3. Benicia Knapps, que tiene una licencia de guardia de seguridad suspendida, se describió a sí misma como una “creadora digital” en Facebook pero tiene antecedentes penales por robo

En Facebook, Knapps se describe a sí misma como una “creadora digital” que vive y es de Oakland, California, y tiene una relación con Dijon Guillory.

KTVU informó que Knapps es un “guardia de seguridad con licencia y tiene antecedentes penales relacionados con el robo”.

Sin embargo, una revisión de los registros de licencias estatales por parte de Heavy revela que su licencia de guardia de seguridad está suspendida.

Escribió en Facebook que trabajaba para el Centro Médico Alta Bates Summit.

Ella compartió una publicación que mostraba a un caballo poniendo su nariz junto al estómago de una mujer embarazada en el que el cartel decía: “¡Conociendo a las personas blancas, ese es probablemente el papá del bebé!”. Knapps le dio a la publicación un emoji de ojo de buey.

También compartió una publicación titulada “Los policías ridiculizan a una mujer discapacitada mientras muere de un derrame cerebral” y escribió: “Esto realmente debe terminar con esta maldita policía 👮‍♀️ ningún ser humano merece ser tratado de esta manera, es realmente para ver que esto suceda, he experimentado esto de los oficiales 👮‍♀️ n perdí a una hermana n padre en la cárcel Dios, por favor protege a mi gente 😇😭💔🤬🤬🤬🤬🤬 mis condolencias para su familia 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽😇 😇”

En marzo, escribió sobre Guillory, quien usa su segundo nombre Dijon en Facebook: “Mi rey, realmente me hace feliz, no es como los otros b **** a ** n ****, solo me ve a mí ❤️❤️😍 🤞🏾🔓”

4. David Guillory escribió sobre su amor por Benicia Knapps en Facebook y recientemente fue acusado de robar equipo de fútbol

Según KTVU, Guillory “tiene un caso penal pendiente en Berkeley, donde ha sido acusado de robar $1300 en uniformes y camisetas de una tienda de fútbol”.

Los registros de la cárcel del condado de Alameda muestran que ahora está detenido por múltiples cargos, incluidos abuso infantil, evasión de la policía y obstrucción. Él es de Oakland, California, según muestran los registros de la cárcel.

Su publicación principal en Facebook, de principios de abril de 2023, dice: “No se puede reproducir. Nada pasa por encima de mi cabeza.”

El 13 de marzo, escribió: “Ella es la más real. Benicia Benicia Knapps nunca se van”.

En febrero, escribió,

Antes de conocernos yo aceptaba NUNCA!! Encontrar el amor verdadero!! 😔.

No hay duda ALLAH!! 🤲🏾Te envió desde arriba. 😊. ❤️❤️

Sabía que necesitaba curación ❤️‍🩹.

Cuando quiero preguntar. ya lo sabes y se da. 🤞🏾.

Te prometo que nunca me iré. Contigo estoy encerrado. 🔐

Somos la pareja perfecta. Hacemos una buena mezcla.. ❤️❤️❤️❤️❤️👰🏾‍♀️🤵🏾‍♂️.

¡¡FELIZ DÍA DE SAN VALENTÍN MAMA!! Te quiero mucho… y te aprecio.

Benicia KnapBenicia Knapps

En octubre, escribió: “Smh. Quiero decir independientemente. Si crees que LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN!!!. ¡¡¡Entonces apoyas a BLM!!!. Dejen que las falsas narrativas los desvíen del objetivo que es generar conciencia sobre lo que nos está sucediendo. Las personas negras son tan rápidas para odiar a otras personas negras. Ni siquiera se puede unificar para un propósito tan simple.” También escribió en Facebook que estaba tratando de crear música.

5. Blake Mohs era un Eagle Scout que se ofreció como voluntario para los eventos de campamento de fin de semana Cub Scout

El Consejo del Área de Golden Gate publicó un tributo a Mohs en Facebook, revelando que era un Eagle Scout con una “afiliación de por vida con Scouting”.

“Blake obtuvo su rango Eagle Scout el 20 de mayo de 2014 en la Tropa 176”, decía la declaración del consejo. “Trabajó durante varios años en el Diamond R Corral en Camp Royaneh, donde era conocido como ‘DK’. Como adulto, continuó con su pasión de toda la vida por el escultismo y se ofreció como voluntario para la mayor cantidad posible de eventos de campamento de fin de semana Cub Scout”.

Según su página de Facebook, Mohs estaba comprometido para casarse. Según la publicación del Consejo, “Fue en Camp Royaneh donde conoció a su prometida y donde planeaban casarse a finales de este verano”.

“Blake era un miembro muy conocido de la comunidad que ayudó a mantener seguros a los clientes y al personal. Participó en programas comunitarios para jóvenes y planeó casarse en el verano. Le sobreviven sus padres, su hermano y su prometida”, escribió la policía de Pleasanton en su comunicado.

Esta es la versión original de Heavy.com

