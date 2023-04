Las primeras imágenes de Shakira con sus hijos en Miami [VER]

Shakira puso punto y final a su vida en Barcelona, España y tras dos semanas desde su arribo hasta la ciudad de Miami en Estados Unidos, la cantante está decidida a darle un nuevo giro a su vida y la de sus dos hijos, Milan y Sasha en esta nueva etapa viviendo en el continente americano.

Aunque su llegada a suelo norteamericano el pasado 2 de abril fue de mucho misterio, ella si publicó por medio de sus redes sociales una fotografía bastante emotiva despidiéndose de la ciudad condal, donde vivió tantos años y nacieron sus hijos, producto de la relación con el ex futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, luego de su ruptura amorosa, supuestamente por una infidelidad por parte del futbolista catalán con Clara Chía, una trabajadora de una de sus empresas.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas! ❤️”