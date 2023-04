¿Shakira fue echada de su casa por el papá de Piqué?

Este domingo 2 de abril, el mundo se sorprendió al ver la imagen de Shakira en compañía de sus dos hijos, Milan y Sasha, saliendo del aeropuerto El Prat de Barcelona en España.

La cantante barranquillera de la que se venía anunciando abandonaría definitivamente Catalunya, por fin publicó en sus redes una vista aérea de la costa de Barcelona, la cual acompañó del mensaje: “Las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes de que voy a estar aquí”.

La cantante ha recibido una carta del padre de Joan Piqué, administrador de la SL dueña del domicilio familiar, para conminarle a abandonarlo con fecha 30 de abril de 2023 ✍️Andrés Guerrahttps://t.co/a1x7zjHVZ5 — La Vanguardia (@LaVanguardia) April 2, 2023

Luego, en su redes sociales, compartió un mensaje oficial de despedida en el que enviaba un emotivo mensaje.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas! ❤️”

Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo… Publicado por Shakira en Domingo, 2 de abril de 2023

Pese a que todo el mundo sabía que la colombiana abandonaría definitivamente su hogar de diez años para radicarse en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, hoy la escandalosa noticia es que no fue su determinación del momento, si no que su ex suegro le habría desalojado de la lujosa mansión.

¿Shakira fue desalojada de su casa por el papá de Gerard Piqué?

✈DESAHUCIADA POR EL PAPÁ DE GERARD PIQUÉ Shakira tenía como fecha límite el 30 de abril para abandonar la mansión de Barcelona. Ya se dirige a Miami… #CentralFOX https://t.co/deBvH3aTSx — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 3, 2023

Según informa el medio La Vanguardia, Shakira había recibido una carta firmada por Joan Piqué, padre del ex futbolista del FC Barcelona, como administrador de Inversiones BCN Two & Two SL comunicándole que tenía que abandonar la mansión familiar de Esplugues de Llobregat con fecha 30 de abril como máximo.

Según el medio español, que hace referencia al Registro de la Propiedad, la casa de la que Shakira y Gerard Piqué son titulares, pasó a ser propiedad de Inversiones BCN Two & Two SL en septiembre del 2022, cuando la pareja estaba ya rota, informó 20 Minutos.

Shakira salió a Miami desahuciada por el papá de Piqué; destaparon lo último que pasó https://t.co/LXby2NbMpr pic.twitter.com/4GJOIPL2Qv — Pulzo (@pulzo) April 3, 2023

De acuerdo con el contrato de compraventa de la casa, la fecha de entrega del inmueble que en la actualidad era ocupado por las padres de Shakira, William Mebarack y Nidia Ripoll, debía ser el próximo 30 de abril de este año, so pena del pago de una indemnización si era incumplido, por lo que la cantante anticipó su desocupación, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, y el hecho de que su padre afectado seriamente en su salud hubiera recibido el aval médico para salir del país.

Esta misiva le da la vuelta al mensaje dado por la cantante en su canción #53 con Bizarrap

Compositor. El periodista Jordi Martí que ha seguido de cerca toda la novela de la pareja, inclusive respondió a algunas preguntas hechas por otros comunicadores con respecto a la separación de sus bienes.

En declaraciones citadas por OK Diario, le preguntaron a Martí: “¿Qué pasa con la casa de Barcelona? ¿Esa casa queda para Piqué?” “Porque en el tema musical Shakira dice ‘yo te desalojo y si quieres vienes con la nueva”, le preguntaba la presentadora.

De inmediato Jordi Martí afirmó que: “Yo de esa casa tuve hace dos meses acceso a las escrituras y me llevé una sorpresa porque en el 2012 la compran Piqué y Shakira a nombre de una compañía registrada en Barcelona, pero ahora en esa compañía sólo figuran Piqué y su papá. Shakira ya no es propietaria de la casa”, dice Martí dejando claro que la cantante estaba obligada a marcharse de su residencia en la Ciudad Condal.

“El papá de Pique le envió una carta diciendo a Shakira que debía abandonar la casa en 30 días”, así lo dijo @jmpaparazzo, corresponsal de España de El Gordo y la Flaca, en #ShirleyRadio. — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) April 3, 2023

El enfado de Shakira y la furia de Gerard Piqué

Una visita sorpresa a la cabina del Cupra Arena, y se convierte en una de las mejores charlas que he tenido en @TwitchES Gràcies president 🙏🏻🙏🏻https://t.co/2xsBtN8zja pic.twitter.com/3Iw2lbeCcB — Gerard Romero (@gerardromero) April 1, 2023

La carta de desalojo de Joan Pique a su ex nuera, fue el pasado 13 de marzo, luego de que la cantante concediera una entrevista en la ciudad de Nueva York a Jimmy Falon en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, las declaraciones dadas por la cantante habrían causado gran enojo en la familia de Piqué, y además podría explicar las imágenes que captaron a la colombiana llorando a su regreso a Barcelona.

En represalia, se cree que Shakira preparó todo para salir de la ciudad sin comunicarle con antelación a su ex pareja, algo que lo tiene bastante enojado. Tan solo dos días antes, le comunicó su determinación, permitiendo que se despidiera de sus dos hijos.

La artista colombiana abandona Barcelona y sacude las redes. https://t.co/FmjJXaUtAI — Canal Citytv (@Citytv) April 2, 2023

El ex jugador del Barça en una entrevista concedida a su amigo Gerard Romero, en su artículo titulado “El tremendo enfado de Gerard Piqué por la precipitada marcha de Shakira y los niños”, el ahora empresario dijo estar muy contrariado por una decisión no consultada con anterioridad.

Piqué está molesto de haberse enterado por otras fuentes y no por boca de la cantante, además por el hecho de que sus hijos tuvieran que abandonar las clases sin haber terminado el calendario escolar, cesar las actividades deportivas a las que estaban inscritos en Barcelona, y lo más importante dejar de compartir con los abuelos y con él mismo, según ha informado RCN Radio.

¿Dónde estudiaran Milan y Sasha?

Así se despidió Shakira de la prensa que la esperaba en el aeropuerto antes de su partida a EEUU. No puedo dejar de sentir empatía con ella, muy mamá de sus dos hijitos, dejando todo atrás. Piqué calenturiento, hueco y malagradecido. 😠 pic.twitter.com/xjBn4MSPbw — Rebeca (@_ajaytuque) April 3, 2023

Las vacaciones de Milan y Sasha terminan el próximo 11 de abril, cuando de nuevo retornen a sus labores académicas. La institución educativa escogida por Shakira en Miami es el Miami Country Day School.

De acuerdo con InfoBae, esta institución educativa es una de las más prestigiosas de Miami, por lo que se “dan el lujo” de cobrar cifras muy altas por el valor de matrícula que oscila entre los 153′602.790 millones y los 214′112.980 millones de pesos al año.

Dice InfoBae, que estos valores serán divididos entre Shakira y Piqué, que así no viva con sus hijos, deberá responder económicamente por algunos de los gastos mensuales. La escuela es reconocida por ser una de las mejores instituciones educativas en Miami, con casi 1.250 alumnos de más de 40 países.

