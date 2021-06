El calvario de Britney Spears: explosivas declaraciones por su tutela: ¿Qué dijo?

Britney Spears rompió el silencio después de mucho tiempo sin realizar declaraciones públicas, en el marco de una audiencia pública en la que volvió a implorar por el fin de la tutela que su padre, Jamie Spears, ejerce sobre ella desde 2008.

Britney, de 39 años, se dirigió a la jueza de la Corte Suprema, Brenda Penny, y solicitó suspender a su padre como tutor de su millonario patrimonio, el cual fue valuado el año pasado en 60 millones de dólares, reporta la CNN.

“Le dije al mundo que estoy feliz y que estoy bien”, dijo la cantante sobre el arreglo que ha estado vigente durante casi 13 años. Aunque aclaró: “Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir. Estoy tan enojada, es una demencia”.

Según la citada cadena de noticias, Spears habló durante más de 20 minutos al leer una carta durante la audiencia virtual en la que declaró frente al tribunal.

“Han pasado muchas cosas desde hace dos años, la última vez que estuve en la corte. No he vuelto a la corte porque no sentí que me escucharan”, señaló la popular cantante, quien contó con el apoyo de cientos de fanáticos que se congregaron en Los Angeles Grand Park para brindar el apoyo a su ídola.

De hecho, los seguidores de Britney hicieron viral la tendencia #FreeBritney en redes sociales, pidieron por el fin del calvario para la cantante que marcó una época en fines de los años 90 y principios del presente siglo.

Durante otro tramo de su testimonio, Britney Spears reveló que le han recetado litio a pesar de que ella se negaba a ingerirlo.

“Es una droga fuerte. Puedes dañarte mentalmente si lo tomas por más de 5 meses. Me sentí borracha, ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada”, confesó la cantante, de acuerdo a la información recogida por la CNN

Y completó: “Me tenían con seis enfermeras diferentes”.

Britney Spears quiere formar una familia y no puede por la tutela

Además, la intérprete de famosos temas como “…Baby One More Time”, “Oops!… I Did It Again” y “You drive Me Crazy”, entre otros grandes éxitos, manifestó ante el tribunal sus ganas de ser madre nuevamente, junto a su actual pareja Sam Asghari.

“Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía casarme. Tengo un DIU dentro de mí, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico para quitarlo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”, lamentó Britney, madre de Sean y Jayden Federline.

En la misma línea, Britney señaló que no ha podido viajar en automóvil sola desde que se encuentra bajo la tutela de su padre. Además, pidió ser “escuchada” para “compartir mi historia con el mundo”.

“Al haberme hecho guardar esto por tanto tiempo, no es bueno para mi corazón. Me preocupa que no se me permita ser escuchada. Tengo derecho a usar mi voz. Mi abogado dice que no puedo dejar que el público sepa lo que me hicieron… debería poder no estar en una tutela. Las leyes deben cambiar. Señora, he trabajado desde que tenía 17 años. No puedo ir a ningún lado a menos que me encuentre con alguien cada semana en una oficina. Realmente creo que esta tutela es abusiva, pero señora, hay mil tutelas que también son abusivas. Quiero terminar con la tutela”, subrayó.

El apoyo de Justin Timberlake a Britney Spears

Una vez consumada la declaración de Britney Spears ante el tribunal, el ex “NSYNC” manifestó públicamente su apoyo a la cantante en su lucha por recuperar la potestad de su patrimonio.

“Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento”, escribió Timberlake en su cuenta de Twitter,

Y continuó: “Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado … lo que le está sucediendo simplemente no está bien. A ninguna mujer se le debe restringir jamás la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo”.

La CNN recuerda que Spears y Timberlake comenzaron a salir cuando eran adolescentes, y confirmaron que eran pareja en 1999.

No obstante el músico, casado con la actriz Jessica Biel desde 2012, tuiteó: “Jess y yo enviamos nuestro amor y nuestro apoyo absoluto a Britney en estos momentos. Esperamos que los tribunales y su familia hagan las cosas bien y la dejen vivir como ella quiera vivir”.

