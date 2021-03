Britney Spears comparte una rara foto de sus hijos por primera vez en años

Britney Spears ha compartido una foto poco común de sus dos hijos, Sean Preston y Jayden James, por primera vez en años. La cantante de “Piece of Me” subió la foto a Instagram el lunes 1 de marzo y agregó una linda leyenda que resaltaba lo grandes que se habían vuelto.

“Es una locura cómo pasa el tiempo… ¡Mis chicos son tan grandes ahora! Lo sé… lo sé… es muy difícil para cualquier mamá, especialmente para una mamá con niños, verlos crecer tan rápido. Habla de lo suficiente como para ponerte de rodillas… ¡Soy muy afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que debo haber hecho algo bien! No he publicado fotos de ellos durante algún tiempo porque están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente “, escribió Spears.

Spears explicó que editó la foto original, agregando una impresionante puesta de sol de fondo, pero agregó que sus hijos no la dejarían publicarla hasta ahora. La primera foto de la publicación es la versión editada de Spears. Si se desplaza hacia la derecha, verá el original.

No está claro exactamente cuándo se tomó la foto.

Es difícil creer que Spears, de 39 años, sea madre de adolescentes (Sean Preston tiene 15 años y Jayden 14), especialmente porque no ha documentado sus vidas en las redes sociales. La mayoría de los fanáticos de Spears recuerdan a los niños cuando eran pequeños.

Britney Spears no ha compartido una foto de sus hijos desde 2019

La foto más reciente de los hijos de Spears se publicó en agosto de 2019. Spears capturó un momento dulce con sus hombres durante un viaje a Disneyland en Anaheim, California.

“Lo pasamos genial en Disneyland hoy…. ¡Pero no recuerdo haberme mojado nunca en la montaña splash! Caray…. de todos modos, mis hijos son mayores ahora, así que no les gusta que les tomen una foto nunca … así que me emocioné hoy cuando dijeron ¡¡¡SEGURO !!!!! Qué gran lugar ”, subtituló la foto, que se puede ver arriba.

Unas semanas después, Spears compartió una foto de sus hijos en la playa. Ambos eran muy jóvenes en ese momento, pero Spears dejó en claro que la imagen era un retroceso en honor a los cumpleaños de los niños.

“¡Oh, cómo han crecido… Mamá los ama mucho! Que obtengas todos tus deseos de cumpleaños y más”, escribió el 13 de septiembre de 2019. Sean Preston nació el 14 de septiembre y Jayden James celebra su cumpleaños el 12 de septiembre. Los niños tienen solo un año de diferencia.

Durante la residencia de Spears en Las Vegas, compartía fotos de sus hijos con más frecuencia. Sin embargo, a medida que han pasado los años, han aparecido con menos frecuencia.

Existe la creencia generalizada de que Britney Spears no pasa mucho tiempo con sus dos hijos

Se ha informado que Spears no pasa mucho tiempo con sus hijos. En estos días, tiene a sus hijos alrededor del 30 por ciento del tiempo, mientras que su ex marido, Kevin Federline, los tiene en el otro 70 por ciento, informó TMZ en julio.

Como informó anteriormente Heavy, el padre de Spears, Jamie, era la supuesta razón por la que no pasaba mucho tiempo con sus hijos en los últimos años. En 2019, un altercado entre Sean Preston y su abuelo hizo que Kevin buscara una orden de restricción contra Jamie Spears.

Poco después, la ex pareja acordó un acuerdo de custodia diferente, según TMZ. Anteriormente compartían la custodia 50/50.

Más recientemente, una fuente se abrió a Us Weekly sobre por qué Sean y Jayden han estado viendo menos a su madre, y no por nada de lo que ella haya hecho.

“Ahora son adolescentes y quieren estar con sus amigos, no con sus padres. No es nada en contra de Britney; la aman e idolatran, y Kevin confía en ella. Es solo que están envejeciendo, así que cuando no están en su casa principal con Kevin, generalmente están afuera haciendo cosas con amigos “, dijo una fuente al medio.

