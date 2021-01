Aseguran que Ben Affleck y Ana de Armas se separaron: los detalles

Tras casi un año de relación, el romance entre Ben Affleck y Ana de Armas habría llegado a su fin, de acuerdo a las fuentes consultadas por la revista PEOPLE.

“Ben ya no está saliendo con Ana. Ella rompió. Su relación era complicada. Ana no quiere estar en Los Ángeles y Ben obviamente tiene que hacerlo ya que sus hijos viven en Los Ángeles”, le confesó la mencionada fuente a PEOPLE sobre el noviazgo que mantenían el actor estadounidense y la actriz cubana desde principios de 2020.

El citado medio recuerda que Affleck, de 48 años, y De Armas, de 32, fueron vinculados por primera vez a principios del año pasado cuando ambos filmaban el próximo thriller Deep Water en Nueva Orleans.

Ben Affleck and Ana de Armas Split, Says Source: 'They Are in Different Points in Their Lives'​ https://t.co/EaKPmqL9m9 — People (@people) January 18, 2021

En tanto, otra fuente cercana a Affleck y De Armas le dijo a PEOPLE: “Esto es algo mutuo y completamente amistoso. Están en diferentes momentos de sus vidas; hay un profundo amor y respeto allí. Ben sigue queriendo trabajar en sí mismo. Tiene tres trabajos alineados y es un padre sólido en casa. Ambos están felices con el lugar en el que se encuentran sus vidas”.

Sin embargo, PEOPLE se comunicó con otra fuente cercana a los protagonistas de esta ruptura amorosa y confirmó que Affleck y De Armas acordaron alejarse mediante una comunicación telefónica.

“Han tenido numerosas discusiones sobre su futuro y juntos decidieron separarse”, dijo la fuente.

Ben Affleck and Ana de Armas 'Decided Together to Break Up' Over the Phone: Source​ https://t.co/jXTiMe36F9 — People (@people) January 18, 2021

Por su parte, US Weekly cita a otra fuente cercana a los actores que precisó: “Ben y Ana se estaban moviendo en diferentes direcciones en sus vidas y dejaron de verse cara a cara. Los dos no pudieron resolver sus diferencias y han decidido terminar su relación”.

Ben Affleck se deshace de recuerdos de Ana de Armas tras confirmarse su separación

Una información exclusiva de Daily Mail asegura que Ben Affleck ha comenzado a desprenderse de distintos recuerdos de Ana de Armas, como por ejemplo una gigantografía de la actriz cubana-española con la que tiempo atrás habían jugado los propios hijos del actor.

Ben Affleck just threw a life-sized cutout of Ana de Armas into the trash after their breakup! Check out today's #dailytaleatthedailymail on@tiktok_us https://t.co/z8qlYgDsds pic.twitter.com/eLc0XvgtnM — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 19, 2021

De acuerdo a lo que explica el citado medio británico, Affleck le ordenó a un empleado de su equipo de jardinería que quite ese recuerdo de su casa, seguramente con el objetivo de no tener recuerdos cercanos a su ahora expareja.

Las imágenes difundidas por Daily Mail muestran cómo una pareja de empleados pertenecientes a la empresa de jardinería Diamond Landscaping Inc., según exponen las remeras que llevan puestas, intenta introducir el póster tamaño real de Ana de Armas en un bote de basura. Pero dado el tamaño de la gigantografía, los jardineros realizan numerosos intentos por achicar la pieza.

Usuarios de Twitter explotaron con hipótesis sobre la gigantografía de Ana de Armas que Ben Affleck habría arrojado a la basura

Dada la repercusión que tomó la noticia sobre la separación de Ben Affleck y Ana de Armas, el Daily Mail realizó una exhaustiva recopilación en Twitter para demostrar las diversas reacciones de los usuarios al conocer fotos de una gigantografía de la actriz española en la basura del actor.

“Casey Affleck vistiéndose como un jardinero para tirar un recorte de tamaño natural de Ana de Armas en un contenedor de basura estaba absolutamente en mi tarjeta de bingo”, tuiteó el usuario Cale Weissman, cuya teoría apunta a que Casey, hermano de Ben, es uno de los hombres que aparecen en las fotos obtenidas por el Daily Mail.

casey affleck dressing up as a groundskeeper to throw a life-sized cutout of ana de armas into a dumpster was absolutely on my bingo card — cale g weissman (@caleweissman) January 19, 2021

Otro usuario escribió: “Me relaciono fuertemente con el recorte de cartón de tamaño natural de Ana de armas que Casey Affleck arrojó con cautela a la basura”.

Cómo comenzó el romance entre Ben Affleck y Ana de Armas

PEOPLE recuerda que Ben Affleck, padre de tres niños con su exesposa Jennifer Garner -Violet (12), Seraphina (12) y Samuel (8)- y Ana de Armas fueron visto juntos por primera vez a principios de marzo de 2020, cuando ambos emprendieron viaje a la Cuba, tierra natal de la actriz.

De acuerdo al mencionado sitio, Luego se dirigieron a Costa Rica para unas vacaciones románticas antes de regresar a Los Ángeles, donde debieron permanecer confinados por la pandemia de COVID-19.

Daily Mail recuerda que Ana de Armas confirmó públicamente el romance entre Affleck y De Armas en abril de 2020, cuando compartió imágenes de su cumpleaños número 32, vía Instagram, con su flamante pareja.

Más tarde, en el mes de junio, Ana de Armas se unió a unas vacaciones familiares que Ben Affleck ya compartía con sus sus tres hijos y su madre, Christine, según informa PEOPLE. Y una fuente consultada en aquel momento por la misma revista comentó: “Parece que a Ana le encanta estar con sus hijos. Todos se han llevado muy bien. Ana está haciendo un esfuerzo para conocer a sus hijos”.

De acuerdo a PEOPLE, agosto fue el mes elegido por la entonces pareja para que Ana de Armas se mude a la propiedad de Ben Affleck en Los Ángeles. Por ese entonces, otra fuente consultada por el mismo medio aseguró que la actriz cubana-española había puesto a la venta su vivienda ubicada en Venice, California.

LEER MÁS: Ximena Duque hospitalizada por neumonía: ¿Cómo está su bebé?

Sigue a AhoraMismo en Instagram