[VIDEO] Escandalosas imágenes de Armie Hammer consumiendo droga de la mano de un amigo

Mientras en el último tiempo volvieron a tomar fuerza los rumores sobre Armie Hammer y su inclinación por las drogas y el alcohol, ahora aparecieron escandalosos videos que muestran al protagonista de Call Me By Your Name drogándose junto a un amigo y totalmente desbordado.

Armie Hammer, de 34 años, queda involucrado en un nuevo escándalo como consecuencia de los videos obtenidos y difundidos por el Daily Mail, los cuales tomar una repercusión impensada en redes sociales y dejan muy mal parado al actor estadounidense de Santa Mónica, California.

Las imágenes en cuestión exhiben a Hammer abriendo una cerveza mientras conduce, al mismo tiempo que lame cristales blancos de la mano de su amigo.

Una fuente cercana a Hammer, visiblemente asombrada por las imágenes, dialogó con el Daily Mail y aseguró: “Siempre le gustó beber, consumir drogas, pero nunca así”.

Son dos clips en los que aparece Armie Hammer: mientras que en uno exclama “las cosas se están poniendo raras”, luego inhalar una sustancia de la mano del acompañante, en el segundo bebe un trago de cerveza mientras conduce y grita “mando amor, chicos”.

Elizabeth Chambers, la exesposa de Armie Hammer, parece estar “conmocionada y enferma” por las recientes revelaciones

Días antes de que se conocieran estos polémicos videos, Armie Hammer fue tendencia en Twitter por la filtración de supuestos mensajes directos de Instagram sexualamente gráficos que el actor le envió a una mujer, informa el Daily Mail.

En este sentido, dicho medio señala que Elizabeth Chambers, vigente esposa de Armie Hammer pese a que se separaron en julio de 2020, fuentes cercanas a Chambers aseguran que ella está “conmocionada y enferma” por el nuevo costado que se está conociendo del famoso actor.

“Armie tenía un lado completamente diferente de él que ella no conocía. Si siempre estuvo allí y él lo mantuvo oculto, o si sucedió algo que lo cambió por completo, ella no lo sabe”, comentó un amigo cercano a Chambers, en conversación con el Daily Mail.

Dicho medio agrega que Hammer aún no se ha expresado públicamente al respecto de estos impactantes mensajes, al mismo tiempo que sus representantes no han contestado ninguna solicitud de testimonio.

Los mensajes que involucran a Hammer se remontarían a 2016 y algunos más recientes de febrero de 2020, según el Daily Mail. Y durante ese periodo, el protagonista de El Llanero solitario (2013) todavía estaba casado con Elizabeth Chambers.

Daily Mail destaca que los supuestos mensajes privados de Instagram que Hammer le habría escrito a la mujer incluían conversaciones sobre fantasías de violación, sadomasoquismo y canibalismo. “Soy 100% caníbal. Quiero comerte”, dice un mensaje de los que supuestamente Hammer le envió a la mujer.

Quién es House of Effie, la cuenta de Instagram que filtró los escandalosos mensajes que involucran a Armie Hammer

El Daily Mail subraya que los mensajes que Armie Hammer le habría enviado a una mujer con contenido sexual fueron filtrados inicialmente por la cuenta de Instagram House of Effie.

Un trabajo de investigación elaborado por The Sun detalla que dicha contaba con 25 mil seguidores, pero al día de hoy ya supera los 50 mil.

Según The Sun, la cuenta House of Effie publicó el 10 de enero las capturas de pantalla que dejan muy mal parado a Armie Hammer. Dicho material habría sido puesto a disposición por uno de los seguidores de House of Effie.

Las infidelidades de Hammer arruinaron el matrimonio con Elizabeth Chambers

Daily Mail también asegura que Armie Hammer y Elizabeth Chambers se separaron después de diez años de matrimonio por las infidelidades del actor, sobre las cuales la propia esposa estaba al tanto.

Incluso, afirma el citado medio tras dialogar con una fuente cercana, Chambers conocía la relación sentimental -revelada en 2020 por el propio Daily Mail- que su marido mantenía con la actriz británica Lily James, de 31 años.

“Muchas de estas mujeres se han acercado a Elizabeth y, aunque al principio no quería admitirlo, ahora sabe que están diciendo la verdad”, admitió la fuente que dialogó con el sitio británico.

Por último, el informante contactado por Daily Mail reveló que una de las mujeres que se puso en contacto con Chambers para describirle su experiencia con Armie Hammer quedó muy traumada y decidió ingresar en un “intenso programa de rehabilitación y terapia debido a su abuso emocional y tal vez físico”.

Y completó: “Él -Hammer- la atacó cuando estaba saliendo de una relación. La hacía sentir muy incómoda, las cosas que quería hacer la asustaban mucho”.

