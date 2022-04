El día en que Alicia Machado hizo quedar mal a Trump ante millones: [VIDEO]

Han pasado casi 26 años desde que Alicia Machado fue coronada como Miss Universo, y como ella misma lo ha revelado a lo largo del tiempo, su año de reinado fue una pesadilla por cuenta del bullying y el maltrato que le hizo el antiguo dueño del concurso, Donald Trump.

El expresidente de Estados Unidos comenzó los malos tratos hacia la exreina venezolana cuando la entonces joven de 19 años aumentó de peso, bautizándola con todo tipo de frases humillantes como “Miss Peggy”, “Máquina tragona” y “miss empleada del servicio”.

Y aunque actualmente la ex Miss Universo no tiene reparo alguno en enfrentar a su exjefe y decir públicamente todas las ofensas de las que fue víctima, todavía siendo Miss Universo y a punto de entregar su corona en 1997, en Miami, Alicia encaró a Trump y lo hizo quedar mal en medio de millones de televidentes, en una entrevista en vivo, como lo puedes ver en el siguiente video.





Play



Donald Trump and Alicia Machado's 1997 interview with CBS News In this "CBS This Morning" interview with José Díaz-Balart on May 16, 1997, Donald Trump and 1996 Miss Universe Alicia Machado address the beauty pageant winner's weight gain and whether title holders should be required to maintain certain physical appearance during their reign. Trump also addresses then-rumors about his separation from Marla Maples. 2016-09-28T17:07:18Z

Era mayo de 1997, y la venezolana y Trump fueron invitados a hablar con el periodista Jose Díáz Balart, en un segmento de CBS News en Miami, y allí el reportero preguntó al magnate por qué estaba haciendo una pregunta pública sobre si una reina debía mantener o no el peso con el que ganó para no perder su corona, en lo que fue visto por la Machado como un claro ataque a su caso.

Trump trató de ser diplomático con la entonces Miss Universo , pero el tiro le salió mal, pues la joven, mostrando su carácter, lo encaró.

“Es algo que salió este último año, y Alicia ha hecho un trabajo increíble y ella de verdad se va a volver una de las Miss Universo más grandiosas, como yo le dije ya”, comenzó diciendo Trump, a lo que Alicia respondió con un escueto “gracias”, pero con evidente rostro de molestia.





Play



1996 MISS UNIVERSE: Final Question The final three contestants have one last hurdle before Miss Universe is crowned! 💫 Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from South Africa Learn more about the competition at missuniverse.com Stay Connected! Facebook: facebook.com/MissUniverse Twitter: twitter.com/MissUniverse Instagram: instagram.com/MissUniverse Follow Zozibini Tunzi on Social: Instagram: instagram.com/zozitunzi Twitter: twitter.com/zozitunzi Category: Miss Universe Year In The Life Year:… 2020-05-20T21:00:05Z

Trump continuó y dijo: “ella tuvo un pequeño problema en el medio (de su reinado) subiendo un poco de peso”.

Acto seguido, la venezolana, molesta por la referencia de que haber subido de peso era “un problema”, lo cortó y dijo: “Yo no pienso eso, yo no creo eso”, con tono de autoridad, a lo que el magnate republicano respondió con un “ok”.

Y como si fuera poco su gesto y para que a nadie le quedara duda de su postura, Alicia desarrolló una respuesta sobre el peso.

“Yo soy la mujer más bella del mundo, con veinte libras o ninguna libra. Yo soy la mujer más bella del mundo”, dijo la exreina. “Creo que todas las mujeres del mundo tienen problema con el peso, y yo quiza tuve problemas con esto, pero estoy bien ahora y creo que 15 libras es nada cuando tienen 20 años, y eso no es importante”.





Play



Alicia Machado le cuenta a Jorge Ramos cómo Donald Trump la humilló en público tras ganar su corona 2016-05-23T16:12:09Z

Y haciendo quedar más mal a Trump, todavía, al ser interrogada por el reportero sobre qué mensaje le enviaba a su sucesora, Alicia dijo: “buen suerte, ella la va a necesitar”, no sin antes decir que es difícil que una Miss Universo se mantenga en forma teniendo que atender muchos desayunos, cenas y poco tiempo para ir al gimnasio.





Play



Miss Universe 1997 Top 6 Finalists Finalists Score Italy(Denny Mendez) 9.64 Panama(Lia Victoria Borrero) 9.35 Curacao(Verna Vasquez) 9.62 Venezuela(Marena Bencomo) 9.42 Trindad&Tobago(Margot Bourgeois)9.40 USA(Brook Mahealani Lee) 9.59 2008-05-24T13:51:29Z

“Cuando eres Miss Universo no tienes tiempo de nada”, aseveró la Miss Universo más famosa de todos los tiempos.