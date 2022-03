Atacan cruelmente a actual Miss Universo por súbito aumento de peso: [Fotos]

La reina india Harnaaz Sandhu, se coronó como Miss Universo el 12 de diciembre pasado, en una decisión aplaudida por la mayoría, pues con su belleza, elegancia y magnetismo, cautivó al jurado y al público.

Pero en menos de tres meses, la espectacular Miss Universo está siendo objeto de duros y horribles comentarios en redes sociales, por haber tenido un súbito aumento de peso.

La reina de belleza ha estado compartiendo fotos y videos de sus labores como Miss Universo, como la reciente visita que hizo a su país natal, donde luce un evidente cambio físico, que en nada le ha restado su belleza.

Y aunque algunos seguidores de la Miss Universo han manifestado apoyo a loa joven y han criticado a aquellos que se han dedicado a demeritarla con todo tipo de ofensas, la mayoría de comentarios que recibe a diario la Miss Universo en su Instagram son ofensas, regaños e insultos.

“Entiendo mucho que ya eso de las medidas perfectas está mandado a recoger, pero pues ella es la Miss Universo y uno si espera que sea una mujer fitness, que siempre en sus salidas tenga los mejores vestidos y por supuesto sea una modelo a seguir”, “Esos cachetes por Dios. Sabe que debe hacer ejercicio y si llegan a decir que tiene problemas de salud pues niña a recibir asesoría para mejorar toda la parte de salud”, “Vaya tengo los brazos como la mis universo, no puedo creerlo😂”, fueron algunos de los comentarios de seguidores de Miss Universo, quienes criticaron su subida de peso.

“No diré nada para no dañar su salud mental”, “¿La viste el enemigo, o es a propósito? Me duele, yo pensé que íbamos a tener reinota, pero para nada”, “Yo pensé que ella iba a tener un súper reinado, pero no qué decepción 😢”, “por Dios que gorda es, deberíán quitarle la corona y dársela a Miss Paraguay”, “ella no debe ser Miss Universo con ese cuerpo”, agregaron otros cibernautas severos.

Las ofensas continuaron con mensajes como: “Anda ese trapo parece una envoltura de tamal”, y “este año el patrocinante debió ser Herbalife, Yes you can, Reduce Fat Fas, Lipo6, y por so ganó una Miss Fast Universe”.

Ha habido también voces severas, de aquellas mandadas a recoger que exigen perfección en las reinas, preceptos que han hecho mucho daño a miles de jovencitas que senten presión extrema por no encajar en modelos inventados de belleza.

“Es la Miss Universo y debe lucir regia, ella fue solo reina de una noche y ahora se esconde detrás de ese cuento de que tiene historia de vida y no sé qué nahhh! Pa ver historias de vida veo a la Doctora Polo 😴” y “Esta niña es una indisciplinada… Más allá de sus problemas de salud que según tiene es que se hunde solita porque siempre está muy mal vestida y asesorada… Reina por una noche!!!”, dijeron otros señalamentos.

En medio de los ataques que la joven reina ha estado recibiendo, una de las famosas que salió en su defensa fue la ex Miss Universo Alicia Machado, quien durante su año de reinado en 1996 también fue víctima de bullying, promovido por el entonces dueño de la organización, Donald Trump.

“Ciertamente, gracias a Dios esta hermosa reina y valiente mujer no tiene a mister cerdo de jefe. Este 2022 es otra era de empatía, amor al prójimo, y hoy el bullying es un delito. ¡Salve reina! hermosa”, comentó en sus redes la venezolana.

Otros cibernautas piden no solamente que se respete a la reina sino que de una vez por todas se cambie la mentalidad de que las mujeres y en especial las reinas, deben cumplir un parámetro de delgadez.

“Ella es Bellísima.. es una niña muy linda y al que no le guste que se vea en un espejo en vez de estar criticando la gente se cree perfecta… felicito a la nueva mis universo Éxitos mi niña”, comentó un fan de Miss Universo.

“Perturbador que ustedes todavía estén haciendo comentarios groseros, especialmente después de eventos recientes. Literalmente, Harnaaz es divina”, dijo otro que recordó como el bullying por asuntos de imagen puede terminar desencadenando traumas y tragedias.

“Solo cambien su vestuario. La visten muy anticuado para la edad de ella deben hacerla lucir JUVENIL. No importa si sube o baja de peso porque es bella e inteligente, solo corrijan el vestuario please”, dijo otro fan defensor que pidió poner fin a los ataques contra Harnaaz.

Desde Ahoramismo apoyamos a la Miss Universo y recordamos que la belleza tiene diferentes empaques y formas, y que no solo a ella, sino a cualquier mujer, lo que la hace hermosa es su autenticidad y ser única. Arriba Harnaaz, con o sin más libras. Lo importante es que ella se sienta sana y feliz, y siga siendo ejemplo para otras jovencitas.

Mira aquí algunas fotos de la preciosa Miss Universo: