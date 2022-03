Captan a Marc Anthony besando a Miss Paraguay a la que le lleva 31 años: [VIDEO]

Marc Anthony tiene fama de Don Juan, y además, a lo largo de su vida, ha estado ligado sentimentalmente con todo tipo de mujeres hermosas, y esta vez el salsero dejó ver nuevamente, que le gustan las reinas de belleza.

Así lo muestra un video que se está haciendo viral en redes sociales, en el que se aprecia al exesposo de Jennifer López, besándose apasionadamente con la actual primera finalista de Miss Universo, la Miss Paraguay Nadia Ferreira.

En el clip, que está rodando en redes sociales y en programas de entretenimiento, se observa el momento en que, en medio de un festejo en un restaurante gallego en la Ciudad de México, se aprecia al cantante y a la reina muy cariñosos.





El programa de televisión la Mesa caliente, que también compartió el video, destacó además que en sus Instagram Stories, el cantante le dedicó un mensaje a Nadia Ferreira, en el que le dijo el pasado 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer: “Feliz día reina”.

Lo que hasta el momento se desconoce es cómo la joven modelo, quien en la pasada edición de Miss Universo ocupó el segundo lugar, ante la Miss India, Harnaaz Sandhu, terminó involucrándose sentimentalmente con el salsero.

La Miss Paragua es una mujer muy reconocida en su país, quien ha modelado para diseñadores de renombre, y tras su paso por Miss Universo, donde muchos la daban como segura ganadora, saltó a la fama a nivel internacional.

Hasta el momento no se han revelado detalles de este posible nuevo noviazgo de Marc Anthony, quien en el pasado fue esposo de la ex Miss Universo Dayanara Torres y Jennifer López, cada una con quien tiene dos hijos, al igual que con la modelo venezolana Shanon de Lima.





Tras conocerse el video, en el que también aparecen otros famosos somo Sebastián Yatra, las redes no han parado de recibir todo tipo de reacciones de sorpresa, especialmente porque Nadia tiene apenas 22 años y el cantante 53, es decir, que le lleva 31 años de diferencia de edad.

Dinos que piensas de este nuevo romance del salsero y si crees que Nadia y Marc Anthony hacen bonita pareja.