Adamari López pudo ser una pesadilla en Miss Universo: ¿Qué confesó?

Han pasado solo un par de días desde que la Miss India Harnaaz Sandhu confirmó todo su favoritismo y fue elegida por los jueces de Miss Universo como la sucesora de la mexicana Andrea Meza, y han ido surgiendo detalles que no se vieron en el show.

Uno de ellos fue puesto al descubierto por la conductora de televisión Adamari López, quien fue jurado del certamen, y quien con mucha gracia y honestidad confesó que ella pudo haberse convertido en la peor pesadilla para las finalistas de Miss Universo.

La puertorriqueña mencionó que debido al estilo del concurso de que cada concursante en la final puede elegir a la suerte el nombre de un jurado para que le formule una pregunta, ella estaba lista con su interrogante, que resultaba ser muy difícil de responder.

Adamari habló con Telemundo y allí confesó que si la suerte no hubiese acompañado a las chicas del TOP 5, muy seguramente una estaría sufriendo al oír la pregunta que tenía Adamari para hacer.

“Yo creo que se salvaron ellas al no elegirme”, dijo Adamari con mucha gracia, aprovechando para leer al aire la pregunta que se quedó sin ser formulada, pues todos los miembros del jurado pudieron preguntar, menos ella.

“¿Estás de acuerdo con que los gobiernos usen el sistema electrónico como método de vigilancia o consideras que es una violación de un derecho fundamental a la privacidad?”, fue la pregunta que las reinas se salvaron de responderle a la simpática Ada, quien se quedó con las ganas de preguntar.

“Me hubiese gustado hacer la pregunta que tenía, estaba superdifícil la que me habían puesto para hacerles si me hubiesen escogido en uno de los nombrecitos, pero bueno muy feliz de haber estado aquí en Israel y de participar de este evento tan maravilloso”, dijo la puertorriqueña.

Y tras revelar el episodio en el que pudo haber terminado como la villana del certamen, la boricua reveló que haber sido juez en Miss Universo la hizo sentir muy honrada.

“Me siento tan afortunada y tan contenta que me hayan seleccionado para ser parte del certamen. Estoy orgullosa de poder representar a nuestra comunidad latina”, dijo la animadora, tras la coronación en Israel.

Miss India, Harnaaz Sandhu, resultó vencedora, seguida de la Miss Paraguay, Nadia Ferreira, quien fue primera finalista y la Miss Sudáfrica, Lalela Mswane, quien fue segunda finalista.





El panel de jueces, además de Adamari, estuvo integrado por la hija de Steve Harvey, Lori Harvey, Adriana Lima, la ex Miss Universo Iris Mittenaere, la ex Miss India y estrella de Bollywood, Urvashi Rautela, la actriz filipina Marian Rivera, la actriz Rena Sofer y Rina Mor.