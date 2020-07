TOP 5: Noticias interesantes – 12 de julio de 2020

Las noticias interesantes del día empiezan con la desgarradora fotografía de los familiares de la actriz Naya Rivera llegando al Lago Piru, lugar en donde la estrella desapareció de manera misteriosa.

Además, Maluma y Jennifer López preparan una gran sorpresa juntos. Mientras que Tanya Charry se sometió a una prueba de COVID-19 después de viajar por tierra de California a Florida, esto y mucho más es noticia hoy en las plataformas digitales.

Si quieres enterarte de estas y otras noticias interesantes del día con más detalles, sigue leyendo aquí:

A través de Twitter, una productora de ABC dio a conocer de manera exclusiva una fotografía de los familiares de Naya Rivera, Yolanda Rivera (su madre) y Mychal Rivera (su hermano), mientras apreciaban las profundas aguas del Lago Piru aclamando obtener respuestas de lo que todo lo que sucedió con la actriz, y poder dar con su cuerpo.

La fotografía fue tomada en horas de la mañana del sábado 11 de julio, justo a escasos minutos de la llegada de los familiares de Rivera a la escena del accidente por primera vez desde que todo ocurrió el pasado miércoles 8 de julio.

Autoridades del Sheriff del Condado de Ventura declararon que la búsqueda del cuerpo de Naya Rivera no ha terminado, por lo que decidieron implementar nuevas estrategias a la exhaustiva búsqueda que incluye equipos de alta gama que permiten obtener una clara visión de las profundas aguas del lago.

The search continues for Naya Rivera. @VENTURASHERIFF told press that this man and woman are Naya’s mother and brother. Her mother is kneeling on the dock with her arms outstretched towards the water. pic.twitter.com/5q6eGrWojR

— Anastasia (@AnastasiaElyseW) July 11, 2020