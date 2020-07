Critican a Carolina Sandoval por andar de vacaciones en pandemia del COVID-19: [FOTOS]

Carolina Sandoval es una mujer controversial, y aunque durante la cuarentena inicial del coronavirus, se convirtió en una de las voces más críticas contra aquellos que no seguían las normas para evitar la propagación del brote, que nuevamente tiene en jaque a ciudades como Miami, donde ella reside, decidió irse de vacaciones.

La animadora de televisión empacó maletas y se escapó hace un par de días a un paradisíaco lugar, a juzgar por las imágenes compartidas en sus redes, y aunque se nota que la está pasando de maravilla, su paseíto le ha valido miles de críticas.

La conductora del programa de televisión Suelta la Sopa ha documentado paso a paso lo que han sido sus vacaciones “en algún lugar del mundo”, y no para de compartir todo tipo de fotografías y video en compañía de sus dos hijas, su madre y su esposo.

“Dios gracias por permitirme esto luego de tanto tiempo. Acá respirando un poco de normalidad dentro de este nuevo mundo con los míos”, fue uno de los mensajes que la Venenosa compartió en su Instagram, disfrutando de la playa, el sol y la arena.

La venezolana ha divertido mucho a sus fieles seguidores con graciosos videos y ha presumido del hermoso paisaje donde se está quedando, y obviamente, no podían faltar los mensajes de autoestima, que tanto encantan a sus seguidoras.

“Es que no es simplemente estar divina, sino sentirse “DIVINA” y hoy me siento más divina que de costumbre 🤣😂😂🤣👉🏻 gracias by the way a mi #stylist @karlabstyle 👉🏻que en cualquier lugar del mundo encuentra cómo vestirme cool y apropiado para la ocasión”, dijo la Venenosa, tras compartir una fotografía en la que estaba ante las cámaras y con el mar de fondo.

Y sobre las críticas de aquellos que la tachan de irresponsable, no solo por haberse ido de viaje en plena pandemia, sino por no usar tapabocas en el sitio donde se encuentra, Sandoval hizo su propia defensa.

“Durante todos estos días es inevitable conseguir opiniones diferentes a las de uno con respecto a la pandemia, unos decidimos tener nuestro distanciamiento social de los demás y estar solo con nuestros familiares, incluso hemos encontrado espacios alejados del mundo para poder sentirnos seguros… pero la realidad es que cada quien ve esto de la manera que lo entiende… y qué lástima, porque mientras esto no se termina, el mundo sigue teniendo un motivo para desunirse, para estar en peleas absurdas…”, dijo la venezolana.



Aunque Carolina no ha soltado prenda alguna sobre sl sitio donde está, pareciera ser una playa privada, donde solo comparte con sus seres queridos.

En medio de sus vacaciones, la Venenosa no ha dejado de hacer sus populares shows de Instagram, se ha mostrado muy romántica con su marido,Nick Hernández, ha hecho TikTok con su mamá Amalia, ha presumido de su figura y ha dado rienda suelta a la felicidad.

“Porque contigo todo es un paraíso, porque contigo encontré la mezcla entre el amor, la confianza y la pasión llena de tranquilidad y diversión a la vez… porque contra todo pronóstico acá estamos sumando más millas de amor Nick, mi amor de bachillerato, el chico de 4to año de Ciencias B y yo la chica de Humanidades, la chica del teatro y tú el muchacho de ciencias de la tierra”, dijo la Venenosa, dedicando un mensaje de amor a su marido.