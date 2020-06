Miguel Bosé y sus teorías de conspiración “El COVID-19 es una gran mentira”

Miguel Bosé se ha convertido en protagonista durante los últimos días por sus declaraciones sobre la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Luego de asegurar que “el coronavirus es la gran mentira de los gobiernos”, el cantante lanzó otra teoría de la conspiración al afirmar que las vacunas contra esta enfermedad forman parte de un plan maestro trazado por Bill Gates, fundador de Microsoft, en alianza con Pedro Sánchez, presidente del gobierno español para controlar el mundo.

A lo largo de la historia las teorías de la conspiración no han dejado de surgir. La llegada del hombre a Luna, el asesinato de Kennedy, el 11 de Septiembre por citar tan sólo algunas alimentan la imaginación y la fantasía de millones. No es extraño que la pandemia mundial provocada por el coronavirus haya promovido más de una teoría conspirativa al respecto y seguramente vendrán muchísimas más.

Lo que sí ha sorprendido en estos días recientes es que un artista con la fama de Miguel Bosé se haya convertido en uno de sus más asiduos predicadores.

El 5 de Junio pasado Miguel Bosé afirmó en sus redes las sospechas de que el COVID-19 es “la gran mentira de los gobiernos”.

Como reporta El Periódico.com para apoyar su afirmación en sus publicaciones, Bosé enlazó un vídeo de un usuario de Youtube que relata cómo en Ginebra, Suiza, sede central de la OMS, apenas se cumplen las medidas de distanciamientos social o de uso de mascarillas recomendadas por la institución para prevenir la expansión de la pandemia.

“Suiza, como los países nórdicos de Europa saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido”, escribe en su muro el artista español de 64 años afincado en México, junto a un vídeo en el que aparecen personas supuestamente en un momento de ocio en Ginebra, las cuales aparentemente no están respetando la distancia y las medidas de seguridad para evitar contagios. Según la narración del vídeo las imágenes son del pasado 1 de Junio.

Como reporta también El Periódico.com no es la primera vez que Bosé deja ver su escepticismo entorno al coronavirus, ya que desde el pasado 29 de abril emprendió a través de redes sociales la misión de informar a sus seguidores sobre supuestos peligros de la red 5G, asegurando que guarda relación con el covid-19 además de compartir vídeos y conferencias sobre el tema.

Así lo reportó ayer también el programa “Suelta la Sopa” con este buen resúmen de la controversia:

Las afirmaciones de Miguel Bosé

En sus diversas declaraciones sobre esta conspiración Bosé dice:

“Vamos a empezar a poner los puntos sobre las íes. Empiezo con esto. Me gustaría tener vuestros comentarios”, escribió junto a un vídeo de una charla de Thomas Cowan, quien asegura que cada pandemia ocurrida corresponde con un “salto cuántico” en la “electrificación de la Tierra y que cuando un ser vivo es expuesto a un campo electromagnético. El contenido de esta conferencia ha sido desmentido por múltiples científicos y organismos.

Aquí están los controversiales tuits del artista planteando toda su teoría, lo que desató por supuesto una gran polémica en las redes sociales:

En su cuenta de Twitter publicó have poco este mensaje:

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado

“Yo digo NO a la vacuna” afirma en otra publicación:

YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES. #YoSoyLaResistencia

Y en este critica a la alianza de su gobierno y Bill Gates. “Digo NO a la alianza España-Bill Gates”:

el permiso de la ciudadanía. Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES. #YoSoyLaResistencia — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

Científicos responden a Miguel Bosé

Han sido tan controversiales estas afirmaciones que un científico valenciano se ha burlaso de Miguel Bosé por sus teorías de la conspiración le cuestiona si no se está inventado todo esto por estar en un “viaje” con alguna sustancia alucinógena: “Pásame una calada”, le dice José Miguel Mulet como reporta el diario El Economista.

Aquí la respuesta en Twitter por parte del científico e investigador valenciano José Miguel Mulet:

Miguel, pásame una calada que ese material parece de primera.https://t.co/WjdsxPJHAe — JM Mulet (@jmmulet) June 9, 2020

El mismo científico ya publicó un contundente mensaje a los “antivacunas” hace unas semanas: “Estimados antivacunas. Ahora ya sabéis lo que pasa cuando aparece una enfermedad y no estamos vacunados, así que ya podéis dejar de incordiar e id a cascarla por ahí”, declaró.

Independientemente de sus opiniones en un tema tan controversial, Miguel Bosé siempre se ha caracterizado por su lado humanitario y su espíritu de servicio en los momentos de crisis. Recientemente a raíz de la pandemia el cantante ha participado en eventos y conciertos en línea para recaudar fondos con el objetivo de ayudar a contrarrestar los estragos del covid-19 y auxiliar a las personas afectadas.

Cabe recordar que en el mes de Marzo Miguel Bosé perdió a su madre la actriz Lucía Bosé por causa del Coronavirus como reportamos en AhoraMismo.

Seguiremos informando sobre el desarrollo de este tema.